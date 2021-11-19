Masterchef All Star geliyor sıkı durun TV 8 ekranı yanıp kavrulacak! Acun Ilıcalı'dan Survivor'dan sonra Masterchef'e de aynı tarife

Masterchef'te kıyametler kopacak Acun Ilıcalı o isimlerle el sıkıştı TV 8 yanacak! Survivor All Star'dan sonra Masterchef All Star... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, All-star sezonuyla geliyor. Daha önce Hasan Biltekin'in 'Ben geçen yıl yarışsaydım Serhat şampiyon olamazdı' sözü sonrası Mehmet Yalçınkaya 'bana bak böyle iddialı konuşma bir All-star yaparız patlarsın' yanıtı vererek zaten bir All-star'ın sinyalini vermişti. Şimdi de 9 yarışmacıyla gelecek sezon için el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu.
Masterchef yarışmasının özellikle bu yıl düşen reytingleri ise kafalarda soru işaretlerinin kalmasına neden olunca Acun Medya harekete geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…