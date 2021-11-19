Masterchef All Star geliyor sıkı durun TV 8 ekranı yanıp kavrulacak! Acun Ilıcalı'dan Survivor'dan sonra Masterchef'e de aynı tarife

Anlaşma sağlanan isimlerle henüz resmi sözleşme imzalanmadı, sadece sözlü bir şekilde anlaşıldı. Yasin, önümüzdeki sene önce Survivor All Star'da ardından Masterchef All Star'da mücadele edecek. Takımların onar kişi olması ve yedek yarışmacıların da olması bekleniyor ancak önümüzdeki sezon All Star formatında olacağı için ön eleme turları yapılmayacak.