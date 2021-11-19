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    • Magazin
    • 20.11.2021 13:14
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    • 20.11.2021 13:15
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    Artık yerinde yeller esiyor rotasını başka yöne çizecek! Kuruluş Osman'da ciğerleri dağlayan veda!

    Kuruluş Osman'da ciğerleri dağlayan veda! Artık yerinde yeller esiyor rotasını başka yöne çizecek. Reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizide savaşçı Julia karakteriyle adından söz ettirdi. Ayrıca Bala Hatun'un yanından hiç ayrılmayan ve Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etti. Osman Bey'e karşı bir ittifak kararının alındığı bölümde Gonca Hatun'un acısı başta Boran Alp ve Bala Hatun tarafından derinden hissedildi.

    Kuruluş Osman’da ciğerleri dağlayan veda!

    atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman bu hafta yine çok konuşulan bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin 1. bölümünden bu yana Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda etti. Gonca Hatun'un şehadete yürüdüğü anlar Bala Hatun ve Boran Alp'i kahretti. Turgut Bey'in Osman Bey tarafından kolundan yaralandığı ve ardından oyun çıktığının anlaşıldığı anlar Kuruluş Osman 71. bölümüne damga vuran anlardan oldu. Güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının yaşandığı bölümle dizi yine reytingin zirvesindeydi.

    KAHREDEN VEDA

    Kuruluş Osman'dan gelecek ayrılık haberi yürekleri dağlayacak. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda edecek.

    Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı dün akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

    Osman Bey'e karşı bir ittifak kararının alındığı bölümde Gonca Hatun'un acısı başta Boran Alp ve Bala Hatun tarafından derinden hissedilecek.

        EMEL DEDE KİMDİR?

        Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamıştır.

        Ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat vermiştir.

        OYNADIĞI DİZİLER

        2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)
        2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)
        2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)
        2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)
        2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

            2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)
            2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)
            2014 – Emanet (TV Dizisi)
            2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)
            2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)
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            Haberler Magazin Artık yerinde yeller esiyor rotasını başka yöne çizecek! Kuruluş Osman'da ciğerleri dağlayan veda!
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