Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu yerin dibine soktular ''estetikle nasıl çirkinleşilir örneği!' Şarkısının klibinde soyunsa da olmadı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yerden yere vuruldu 'estetikle nasıl çirkinleşilir örneği!' Şarkısının klibinde cüretkar pozları olay... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yarışmada, birleşme partisindeki ses yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ilk şarkısını çıkararak müzik kariyerine ilk adımını attı atmasına ama sen şarkısı beğenildi ne de Aleyna'nın son hali.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir hakkında çıkan haberler, magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Kalaycıoğlu şu sıralar ilk şarkısıyla yine gündemde.