Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nu yerin dibine soktular ''estetikle nasıl çirkinleşilir örneği!' Şarkısının klibinde soyunsa da olmadı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun geçirdiği estetik operasyonun getirdiği değişim hakkında 'Bir insan estetikle nasıl çirkinleşirin canlı örneği.', 'Ne olmuş buna dedim. Başarısız bir burun estetiği ameliyatı olmuş.', 'Mis gibi karakteristik burun ne diye yaptırırsın. Zaten güzelsin ne diye güzellik kompleksine giriyorsun,' gibi yorumların yanı sıra 'Öylesine premium bir güzelliğin var ki...', 'Hem yüz hem fizik 10 numara.' gibi yorumlar da yapıldı.