Hem sevindirecek hem de ayrılıkla yıpratacak! Gönül Dağı'nda tesirini gösteren yeni aile hamlesi!

"GÖNÜL DAĞI'NDA OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ŞANS…"

Gönül Dağı'nda oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Buse Orcan, "İlk bölümden itibaren izlediğim ve çok sevdiğim Gönül Dağı'nda oynamak benim için büyük şans. İzleyicilerin beğenisini toplayan bu dizide Asya'nın, sevilen bir karakter olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.