Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir, kaç yaşında, nereli? 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! Kazanan yarışmacı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir? İsmail Keskin kaç yaşında, nereli? İsmail Keskin eşi ve çocuğu kim? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz'de bu hafta Onur Özuyanık, Beyza Yılmaz, Sinem Aksu, Gaye Şengül yarıştı. İsmail Keskin'de haftanın en son günü yarışan isim oldu. İşte 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve İsmail Keskin hakkında detaylı bilgiler...