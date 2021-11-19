Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.11.2021 16:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 16:47
    ABONE OL

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir, kaç yaşında, nereli? 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! Kazanan yarışmacı...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. 5 yarışmacının mutfaktaki hünerlerini sergilediği fonemen yarışmada her cuma günü bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Bugünkü yarışmacı İsmail Keskin izleyicilerin bir hayli dikkatini çekti. Haftanın final gününde evinde misafirlerini ağırlayan Keskin hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki; Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir? İsmail Keskin kaç yaşında, nereli? İsmail Keskin eşi ve çocuğu kim? İnstagram hesabı ne? Yemekteyiz İsmail kaç puan aldı?

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz İsmail kimdir?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir? İsmail Keskin kaç yaşında, nereli? İsmail Keskin eşi ve çocuğu kim? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz'de bu hafta Onur Özuyanık, Beyza Yılmaz, Sinem Aksu, Gaye Şengül yarıştı. İsmail Keskin'de haftanın en son günü yarışan isim oldu. İşte 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve İsmail Keskin hakkında detaylı bilgiler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İSMAİL KİMDİR?

    İsmail Keskin, 24 yaşındadır. 1 yıllık evli olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 2 yıllık aşçılık bölümü mezunudur.

    Özellikle sunumlara çok önem verdiğini belirten Keskin masa düzenine karşı çok hassas.

    Genel olarak sakin bir yapısı olan yarışmacı ara ara diğer yarışmalarla atışmadan da edemiyor.

    İSMAİL KESKİN KAÇ PUAN ALDI?

    19 Kasım Cuma yarışmacısı İsmail Keskin'in kaç puan aldığı henüz belli olmadı.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU!

        Onur Özuyanık

        15 Kasım 2021 Pazartesi günü yarışan Onur Özuyanık'ın aldığı puanlar;

        Beyza Yılmaz 4
        Sinem Aksu 5
        Gaye Şengül 3
        İsmail Keskin 4
        Zuhal Topal 4
        TOPLAM: 20

        Beyza Yılmaz

        16 Kasım 2021 Salı günü yarışan Beyza Yılmaz'ın aldığı puanlar;

        Onur Özuyanık 4
        Sinem Aksu 7
        Gaye Şengül 6
        İsmail Keskin 6
        Zuhal Topal 7
        TOPLAM: 30

        Sinem Aksu

        17 Kasım 2021 Çarşamba günü yarışan Sinem Aksu'nun aldığı puanlar;

        Onur Özuyanık 4
        Beyza Yılmaz 5
        Gaye Şengül 6
        İsmail Keskin 5
        Zuhal Topal 5
        TOPLAM: 25

        Gaye Şengül

        18 Kasım 2021 Perşembe günü yarışan Gaye Şengül'ün aldığı puanlar;

        Onur Özuyanık 6
        Beyza Yılmaz 5
        Sinem Aksu 10
        İsmail Keskin 5
        Zuhal Topal 8
        TOPLAM: 34

        PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        15-19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacılarından kimin birinci olduğu az sonra belli olacak. 15.000 TL para ödülünü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pensilvanya’da ’zehirlenme’ paniği!
        Haberler Magazin Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir, kaç yaşında, nereli? 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! Kazanan yarışmacı...
            SON DAKİKA