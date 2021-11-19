Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir, kaç yaşında, nereli? 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! Kazanan yarışmacı...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz İsmail kimdir? İsmail Keskin kaç yaşında, nereli? İsmail Keskin eşi ve çocuğu kim? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Zuhal Topal'ın keyifli sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz'de bu hafta Onur Özuyanık, Beyza Yılmaz, Sinem Aksu, Gaye Şengül yarıştı. İsmail Keskin'de haftanın en son günü yarışan isim oldu. İşte 19 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve İsmail Keskin hakkında detaylı bilgiler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İSMAİL KİMDİR?
İsmail Keskin, 24 yaşındadır. 1 yıllık evli olan yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 2 yıllık aşçılık bölümü mezunudur.
Özellikle sunumlara çok önem verdiğini belirten Keskin masa düzenine karşı çok hassas.
Genel olarak sakin bir yapısı olan yarışmacı ara ara diğer yarışmalarla atışmadan da edemiyor.
İSMAİL KESKİN KAÇ PUAN ALDI?
19 Kasım Cuma yarışmacısı İsmail Keskin'in kaç puan aldığı henüz belli olmadı.