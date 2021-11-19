Macerasını apar topar kaldığı yerden sürdürecek! Çukurova'ya elveda demesi seyirciyi resmen yıkmıştı!

Demir'in yürekleri burkan cenaze töreninin hemen ardından ortalığın iyice karıştığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan ünlü oyuncu TİMS&B Productions tekrar teklif geldi. Dizide Hünkar Yaman karakteriyle çok sevilen Vahide Perçin'in yeni projesi hayranlarının en merak ettiği konulardan birisiydi. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldıktan sonraki 13 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.Bir yıllık dönemde kendisine teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştı. Perçin'in güçlü bir kadın karakteri canlandıracağı da iddialar arasında.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 13 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.