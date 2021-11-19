Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden ayrıldı mı? Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

NGM Medya yapımı imzalı, ilk bölümü Şubat ayında yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim dizisiden üzen haber geldi. Dizinin başrollerinden Halit Özgür Sarı'nın vedası gündeme bomba gibi düştü. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel isimli 4 kardeşin hüzünlü hayat hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisinde Halit Özgür Sarı'nın diziye vedası konuşuluyor. İşte yeni bölümden bilgiler...
KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ?
Kardeşlerim dizisinin 29. bölüm fragmanını izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Her hafta Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Kadir'in ölümü herkesi şoke etti.
KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Fragmanda geçen 'başınız sağ olsun' cümlesi dizinin takipçileri şaşkına uğrattı. Kardeşlerim dizisinde 29. bölüm 20 Kasım cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Kadir karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.
Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı 29. bölümde belli olacak.