Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden ayrıldı mı? Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz. Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.

Kitap satış işine giren Kadir yeni bulduğu işten dolayı çok mutludur. Üstelik bir de ona otomobil vermişlerdir. Tam işler yoluna girmişken Akif'in okulun bahçesinde yakaladığı Kaan'ı herkes içinde aşağılayıp kovması herkesin hayatını alt üst eder. Babasından intikam almak için harekete geçen Kaan, Kadir'e isimsiz mektup gönderir. Ve babasının kazaya değil cinayete kurban gittiğini izletir.

Akif ile tartışan babasının onun tarafından bizzat inşaattan aşağıya itildiğini izleyen Kadir gözyaşlarına boğulur. Artık tek düşüncesi Akif'ten tüm bunların intikamını almaktır.