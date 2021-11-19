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    • Magazin
    • 19.11.2021 13:44
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    • 19.11.2021 13:44
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    Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden ayrıldı mı? Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?

    ATV'nin her cumartesi günü reyting rekorları kıran dizisi Kardeşmlerim'de yaprak dökümü devam ediyor. Fenomen diziden ayrılan ayrılana! Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete’nin ayrılık iddialarına dizinin Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın iddiası da eklendi. Peki; Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden ayrıldı mı? Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı? Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü?

    NGM Medya yapımı imzalı, ilk bölümü Şubat ayında yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim dizisiden üzen haber geldi. Dizinin başrollerinden Halit Özgür Sarı'nın vedası gündeme bomba gibi düştü. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel isimli 4 kardeşin hüzünlü hayat hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisinde Halit Özgür Sarı'nın diziye vedası konuşuluyor. İşte yeni bölümden bilgiler...

    KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ?

    Kardeşlerim dizisinin 29. bölüm fragmanını izleyenler gözyaşlarına boğuldu. Her hafta Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan dizinin bu haftaki yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda Kadir'in ölümü herkesi şoke etti.

    KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Fragmanda geçen 'başınız sağ olsun' cümlesi dizinin takipçileri şaşkına uğrattı. Kardeşlerim dizisinde 29. bölüm 20 Kasım cumartesi günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Kadir karakterinin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

    Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı 29. bölümde belli olacak.

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur.

        Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

        KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Okuldaki kostüm partisinde Suzan'ın yaptığı açıklama bomba etkisi yapar. Suzan Kaan'ın Akif'in oğlu olduğunu öğrenen Nebahat çılgına döner. Akif onu sakinleştirmeye çalışsa da işe yaramaz. Doruk da babasından hesap sorar Nebahat ise onu evden kovar. Akif, ailesini kaybetmenin acısını Kaan'dan çıkartır ve onu önce evden sonra okuldan kovar.

        Kitap satış işine giren Kadir yeni bulduğu işten dolayı çok mutludur. Üstelik bir de ona otomobil vermişlerdir. Tam işler yoluna girmişken Akif'in okulun bahçesinde yakaladığı Kaan'ı herkes içinde aşağılayıp kovması herkesin hayatını alt üst eder. Babasından intikam almak için harekete geçen Kaan, Kadir'e isimsiz mektup gönderir. Ve babasının kazaya değil cinayete kurban gittiğini izletir.

        Akif ile tartışan babasının onun tarafından bizzat inşaattan aşağıya itildiğini izleyen Kadir gözyaşlarına boğulur. Artık tek düşüncesi Akif'ten tüm bunların intikamını almaktır.

        HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

        Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)

        2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

        2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü? Kardeşlerim Kadir diziden ayrıldı mı? Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı?
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