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    • Magazin
    • 20.11.2021 09:02
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    • 20.11.2021 09:04
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    Burcu Özberk'i tutabilene aşk olsun beyazlar içinde sere serpe! Silikon yaptırdıktan sonra ele avuca sığmayan Burcu...

    Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor 31 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk. Yer aldığı diziyle değil de, 8 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla olay yaratıyor. Ayrıca son dönemlerde sıkça paylaştığı bol dekoteli pozlarıyla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Burcu Özberk yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz günlerde 'güneşlendim' pozuyla akılları alan Burcu Özberk bu kez beyazlar içinde paylaştı ve güzelliğiyle baş döndürdü. İşte Burcu Özberk'in göz kamaştıran o pozları.

    Burcu Özberk tutulamıyor aldı gazı bir kere!

    Burcu Özberk tutulamıyor aldı gazı bir kere! Burcu Özberk göğüs dekolteli beyaz elbisesiyle sere serpe! Herkesi aşka getirdi... Aşk Mantık İntikam'da İlhan Şen ile baş rolü paylaşan Burcu Özberk dizide 'Esra' karakterine hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Son dönemde sıkça paylaştığı dekolteli pozlarıyla gündem olmayı başaran Burcu Özberk bu kez beyazlar içerisindeki poz vererek paylaştı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı.

    31 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Özberk Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

    Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandırıyor Burcu Özberk.

        Güzel oyuncu bir yandan da 8 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor.

        Öncesinde 'güneşlendim' pozunu paylaşarak çok konuşulmuştu.

        İŞTE O PAYLAŞIM

        Özberk bu kez beyazlar içinde poz verdi ve herkesin beğenisini topladı. Burcu Özberk'in fotoğrafına Demet Özdemir, Nükhet Duru gibi ünlü dostları da kayıtsız kalamadı.

            Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Burcu Ozberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

            Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu...

            lk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı. 31 yaşındaki Burcu Özberk 53 kilo ve Yay burcu.
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            Haberler Magazin Burcu Özberk'i tutabilene aşk olsun beyazlar içinde sere serpe! Silikon yaptırdıktan sonra ele avuca sığmayan Burcu...
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