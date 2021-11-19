Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı: Attığı kazık yanına kar kalmayacak! Sen Demir'in tırnağı olamazsın!

4. yılıyla çok konuşulan dizilerden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova dün akşam 113. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Son bölümde Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenledi. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozuldu ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk etti. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulundu. Bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragman yayınlandı mı sorusu akıllarda yer ediniyor.

HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.