Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı: Sükuneti bozanı ağır ezecek! Dipteki kuyulardan çıkmanın tam vakti

Heyecanı zirveye çıkaran sahneleriyle Kanal D'de perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız'da Cana'nın yapmak istediği tüm her şey Alp tarafından anlaşıldı. Dizide bu hafta Muzo, kız arkadaşı olarak Sedat ve Nalan'la tanıştırdığı Melisa'nın gerçek kimliği aslında herkesi şok etti. Sedat, Cana ile vedalaşarak bir daha görüşmek istemediğini söyledi. Nalan, Sedat'ın babasıyla arasında olan sorunların da çözülebilmesi için harekete geçti. Rafet, Sedat'tan hesap sorarken Nalan, Rafet'e hatalarını göstermek için konuşmak istiyor. İzleyiciler şimdi Camdaki Kız 21. bölüm fragmanını bekliyor.

RAFET, EVLATLARI İÇİN YALVARIP DUA ETTİ

Rafet, evlatlarına karşı babalık sınavından geçemediğini düşünür ve Allah'a yalvarır. Rafet, yoksulluktan gelerek varlıklı bir hayatın içinde evlatlarına yaşattığı kötü anılar için pişmanlık duyuyor. Allah'a yalvararak evlatlarının iyiliğini isteyen Rafet, babalık sınavından kaldığını düşünüyor. Ailesini tekrar aynı çatı altına toplamaya çalışacak olan Rafet, bunu başarabilecek mi?