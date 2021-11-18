Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hapis cezası mı aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ebru Şallı ile evlendiği yıl çok merak edilen ve hayatına dair bilgiler sıklıkla araştırılan Uğur Akkuş hapis cezası iddiaları ile yeniden gündeme geldi. Peki dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı mı, avukatından nasıl bir açıklama geldi? İşte tüm detaylar...
UĞUR AKKUŞ HAPİS CEZASI MI ALDI?
Bir grup Kuveytli iş insanı, dolandırıldıklarını iddia ederek, Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş ile yedi kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturması kapsamında, Akkuş ile yedi kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâkim kararını açıkladı.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Uğur Akkuş ve yedi kişinin İzmir-Çeşme'de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle dolandırıcılık suçunu işlediğini belirtti. Tutuksuz sanık Uğur Akkuş ve yedi kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.
Uğur Akkuş'un avukatı Başak Pelit, henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını söyledi: Mahkeme kararı henüz kesinleşmemişken müvekkilin ticari itibarına ve kişilik haklarına zarar verecek nitelikteki iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.