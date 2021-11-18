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    • Magazin
    • 18.11.2021 15:59
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    • 18.11.2021 16:04
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    Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hapis cezası mı aldı?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Uğur Akkuş kimdir? Sorusu yer alıyor. Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri magazine gündemine bomba gibi düştü ve konuya dair tüm detayların yanı sıra Uğur Akkuş’un hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Uğur Akkuş gerçekten hapis cezası aldı mı? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Uğur Akkuş kimdir?

    Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hapis cezası mı aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ebru Şallı ile evlendiği yıl çok merak edilen ve hayatına dair bilgiler sıklıkla araştırılan Uğur Akkuş hapis cezası iddiaları ile yeniden gündeme geldi. Peki dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı mı, avukatından nasıl bir açıklama geldi? İşte tüm detaylar...

    UĞUR AKKUŞ HAPİS CEZASI MI ALDI?

    Bir grup Kuveytli iş insanı, dolandırıldıklarını iddia ederek, Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş ile yedi kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturması kapsamında, Akkuş ile yedi kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâkim kararını açıkladı.

    Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Uğur Akkuş ve yedi kişinin İzmir-Çeşme'de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle dolandırıcılık suçunu işlediğini belirtti. Tutuksuz sanık Uğur Akkuş ve yedi kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

    Uğur Akkuş'un avukatı Başak Pelit, henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını söyledi: Mahkeme kararı henüz kesinleşmemişken müvekkilin ticari itibarına ve kişilik haklarına zarar verecek nitelikteki iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.

        UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

        1984 yılında dünyaya gelen Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir.

        Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

        Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.

        EBRU ŞALLI KİMDİR?

        Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak tahsil hayatına nokta koydu. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

        Pilates için egzersiz videosu da hazırlayan Ebru Şallı, 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı. Ebru Şallı, Ozan Orhon'dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.

        Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları'nın sahibi Harun Tan'la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca 'örnek' olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

            Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

            EVLİLİKLERİ

            1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

            2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları oldu.

            KİTAPLARI

            2005 – Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

            FİMLERİ

            1995 – Gölge Çiçeği (dizi)

            1998 – Reyting Hamdi(dizi)

            1999 – Unutabilsem (dizi)

            2002 – Belalım Benim (dizi)
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            Haberler Magazin Uğur Akkuş kimdir? Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hapis cezası mı aldı?
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