Çenesini tutamadı Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı! Masterchef Tunahan Ak 'yarışma kurgu' dedi hala elenmeyi hazmedemedi

Acun Ilıcalı'yı çileden ha çıkardı ha çıkaracak! Masterchef'ten elendi hazmedemedi Tunahan Ak ifşa etti 'yarışma tamamen kurgu'... Masterchef'in başından bu yana yarışmada yerini almış olan, izleyiciler tarafından sevilen başarılı ve popüler yarışmacı Tunahan Ak, yarışmadan elendi elenmesine ama adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya tekrar katılmak için ter döken Tunahan Ak, Masterchef'in yakasını bir türlü bırakmıyor.
Tunahan Ak'ın Masterchef'ten elenmesinin ardından hakkında her detay merak ediliyor.
MasterChef Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.