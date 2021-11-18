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    • Magazin
    • 19.11.2021 08:57
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    • 19.11.2021 08:59
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    Çenesini tutamadı Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı! Masterchef Tunahan Ak 'yarışma kurgu' dedi hala elenmeyi hazmedemedi

    Masterchef'in en çok şaşırtan vedalarından biriydi Tunahan Ak'ın elenmesi. Yarışmaya katıldığı ilk bölümden itibaren çok konuşulmaya başlamıştı Tunahan Ak. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te gerek ilginç tavırları gerekse söylemleriyle iz bıraktı Tuhana Ak. Geçtiğimiz günlerde elenen 2 yarışmacının, yarışmaya geri döndüğü bölüme de gelen ancak 2. şansı yakalayamayan Tunahan Ak öyle bir hamle yaptı ki, Acun Ilıcalı çileden çıksa yeridir. Elendikten sonra sürekli yarışmayı ve yarışmacıları hedef alan Tunahan Bakın bu kez ne yaptı.

    Masterchef’ten elendi hazmedemedi Tunahan Ak ifşa etti

    Acun Ilıcalı'yı çileden ha çıkardı ha çıkaracak! Masterchef'ten elendi hazmedemedi Tunahan Ak ifşa etti 'yarışma tamamen kurgu'... Masterchef'in başından bu yana yarışmada yerini almış olan, izleyiciler tarafından sevilen başarılı ve popüler yarışmacı Tunahan Ak, yarışmadan elendi elenmesine ama adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya tekrar katılmak için ter döken Tunahan Ak, Masterchef'in yakasını bir türlü bırakmıyor.

    Tunahan Ak'ın Masterchef'ten elenmesinin ardından hakkında her detay merak ediliyor.

    MasterChef Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

        Masterchef'e katıldığı ilk bölümden bu yana adından sıkça söz ettiren Tunahan Ak, yarışmaya da sürpriz bir şekilde veda etti etmesine ama hala en çok konuşulan isimlerden biri. 250 bine yakın takipçili Instagram hesabındaki her hareketiyle çok konuşulan Tunahan Ak geçtiğimiz günlerde yine TV 8 ekranlarındaydı, yarışmaya geri dönmek için.

        Ancak gelin görün ki şans ona gülmedi ve yarışmaya yeniden dönemedi. Elendikten sonra da yaptıkları ve söylemleriyle çok konuşulan Tunahan Ak'tan bu kez bardağı taşıran son damla geldi.

        Tunahan Ak, Masterchef'in bir kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu kurgunun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğendi.

            İŞTE O DETAY

            Tunahan Ak'ın bu paylaşımı beğendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Tunahan hakkında 'O zaman adama sorarlar tekrardan şansını niye denedin', 'Son elemede sıralamaya bile giremediğini hatırlatırım. Ayrıca madem herşey kurgu, o zaman niye katıldı? Yüzüne 'bedel' yazıp iddiali iddialı konusurken iyiydi ama.', 'Diğerlerinin ondan çok daha iyi olduğunu bir türlü hazmedemediğini düşünüyoruz ' gibi yorumlar yapıldı.

            Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

            İLK TURDA NELER YAŞANMIŞTI?

            Tunahan Ak'a Somer Şef, "Korkarım ikinci turda seni yerler" deyince genç Tunahan da "Peki" yanıtını verdi. Şef Danilo Zanna, Tunahan'a "Neden peki diyorsun, ben bu yarışmada olmalıyım desene" minvalinde ifadelerle seslenince Tunahan jüriyi kırıp geçiren ilk komik cevabını verdi. Genç yarışmacı Tunahan, Somer Şef'in de çocuğu olduğu için yarışamada harcanıp gitmesini istemediğinden hayır demiş olabileceğini düşündüğünü söyleyince jüri adeta kahkahalardan kendini yerlere attı.

            Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü. Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.

            "İNSANLAR 14 YAŞINDA İSTANBUL'U FETHEDİYOR"

            Fazla gülmemesiyle ve sert tavrıyla bilinen Mehmet Şef de Tunahan'a "Yaşından dolayı bilmedikleri olduğunu" söyleyince, Tunahan "İnsanlar 14 yaşında İstanbul'u fethediyor" cevabıyla ünlü şefleri ikinci kez kahkahalara boğdu.
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                Haberler Magazin Çenesini tutamadı Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı! Masterchef Tunahan Ak 'yarışma kurgu' dedi hala elenmeyi hazmedemedi
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