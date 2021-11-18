Kocasından izin istedi bir başkasıyla uluorta öpüştü! Selen Görgüzel 'sanat için' dedi Hamdi Alkan nereye gideceğini şaşırdı... Selen Görgüzel yine ilginç bir olayla gündemde. 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı oyunu sergileyen Selen Görgüzel'e usta oyuncular İrfan Kangı ve Orçun Kaptan eşlik ediyor. Önceki akşam Selen Görgüzel'i izlemeye gelenler arasında kendisi gibi oyuncu olan eşi Hamdi Alkan'da vardı. Oyun gereği öpüşme sahnesi olunca ortalık bir anda karıştı.