Kocasından izin istedi bir başkasıyla uluorta öpüştü! Selen Görgüzel 'sanat için' dedi Hamdi Alkan nereye gideceğini şaşırdı... Selen Görgüzel yine ilginç bir olayla gündemde. 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı oyunu sergileyen Selen Görgüzel'e usta oyuncular İrfan Kangı ve Orçun Kaptan eşlik ediyor. Önceki akşam Selen Görgüzel'i izlemeye gelenler arasında kendisi gibi oyuncu olan eşi Hamdi Alkan'da vardı. Oyun gereği öpüşme sahnesi olunca ortalık bir anda karıştı.
Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan 2014 Yılında Evlenmişlerdi...
2014 yılında ünlü komedyen ve yönetmen Hamdi Alkan'la hayatını birleştiren 42 yaşındaki şarkıcı, oyuncu Selen Görgüzel 203 bin takipçili Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımların yanı sıra şu sıra 'Seviyorsan Ayrıl Bence' oyununda yaşananlarla konuşuluyor.