Sanat dünyasından evlilik ehliyetine destek: Psikolojik ehliyet şart!

Kadına yönelik şiddete karşı milletvekillerinden 'evlilik için ehliyet' önerisi geldi. TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun da gündeme aldığı dosyada; evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması gibi maddeler bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre, sanat dünyasının ünlü isimleri de konuyla ilgili fikirlerini açıkladı.
ESENGÜL AYPEK: İSABETLİ VE YERİNDE BİR ÇÖZÜM OLUR
"Evlilik öncesi iki tarafın da psikolojik olarak durumlarını gösteren ve bu önemli karara hazır olup olmadığını test eden bir uygulamayı, raporu sonuna kadar destekliyorum. Bence hayatın her alanında evlilik, iş, çocuk yapma kararı gibi konularda da 'Kişi psikolojik olarak buna hazırdır' belgesi verilmeli."
JESSİCA MAY: İNSANIN İÇİNDEKİ KÖTÜLÜĞÜ SADECE EĞİTİM DEĞİŞTİREBİLİR
"Şiddete karşı ilk adım olarak güzel bir çalışma ama uzun vadede çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek olmayan cevaplarla 'iyi' raporu alabilecek sayısız insan var. Bir insanın sinirlenince neler yapabileceğini, nasıl kendinden geçebileceğini bilemeyiz. İsterse bir sürü 'iyi' raporu alsın; insan içinde gizlenen kötülüğü sadece eğitimle yenebilir."