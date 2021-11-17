Hande Erçel ve Kerem Bürsin evleniyor mu? ‘Önemli bir mevzu’ diyen Kerem’den flaş evlilik açıklaması!

"HARİKA BİR DUYGU"

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.