Hande Erçel ve Kerem Bürsin evleniyor mu? ‘Önemli bir mevzu’ diyen Kerem’den flaş evlilik açıklaması!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün gün yapımcı Burak Sağyaşar'la Etiler'de bir araya geldi.
"GÜZEL İŞLER ÜZERİNDE KONUŞUYORUZ"
Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını ayaküstü cevaplayan ünlü oyuncu, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz" dedi.
"HARİKA BİR DUYGU"
Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.