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    • Magazin
    • 18.11.2021 00:54
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    • 18.11.2021 00:54
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    Hande Erçel ve Kerem Bürsin evleniyor mu? ‘Önemli bir mevzu’ diyen Kerem’den flaş evlilik açıklaması!

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin evleniyor mu? Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in aşkları senaryodan taşarak gerçek olmuştu. Başlarda ilişkilerini yalanlayan ancak havaalanında görüntülendikten sonra aşklarını itiraf eden çift, basına sık sık mutluluk pozları vermişti. Ünlü çiftten Kerem Bürsin, bu kez yalnız görüntülendi. Etiler’de yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya gelen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncunun evlilik sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    Kerem’den flaş evlilik açıklaması!

    Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün gün yapımcı Burak Sağyaşar'la Etiler'de bir araya geldi.

    "GÜZEL İŞLER ÜZERİNDE KONUŞUYORUZ"
    Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını ayaküstü cevaplayan ünlü oyuncu, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz" dedi.

    "HARİKA BİR DUYGU"
    Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden ve burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

        "KENDİ DÜNYAMIZI YAŞIYORUZ"
        Gazeteciler ayrıca Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel ile ilgili soru yöneltti. Ünlü oyuncu, "Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz"

        EVLİLİK AÇIKLAMASI!
        'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Bürsin, "İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken" diye konuştu.
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