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    • Magazin
    • 18.11.2021 11:11
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    • 18.11.2021 11:18
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    Orhan Gencebay'ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay hastanede mi? Eşi Sevim Emre'den son dakika açıklama!

    Geçtiğimiz aylarda hakkında koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı haberleri çıkan Orhan Gencebay için eşi Sevim Emre bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Emre daha sonrasında ise iddiaları doğruladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçının virüsü bir etkinlikte aldığını belirten hayat arkadaşı eşini hafif şekilde geçirdiğini söyledi. Peki; Orhan Gencebay'ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay hastanede mi? İşte eşi Sevim Emre'den son dakika açıklama!

    Orhan Gencebay’ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl?

    Orhan Gencebay'ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay hastanede mi? soruları gündemde yer alıyor. 77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Genceba hakkında ortaya atılan iddialar günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Gencebay'ın virüse yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Eşi Sevim Emre ise iddiaları yalanlamıştı. Ancak bir önceki gün Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaparak "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. '' sözlerini kullandı. İşte detaylar...

    ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak Orhan Gencebay sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi;

    "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.

    "KABUS GİBİYDİ"

    Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..."

    SEVİM EMRE KİMDİR?

    Aslen Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik ardından Türkiye'yi Beyrut'ta temsil etti. Avrupa dördüncü güzeli seçildi.

    Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine hızlıca adım attı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı.

    Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay, Sevim Emre'yi kendine hayat arkadaşı olarak seçti. 1974 yılından bu yana birlikte olan ünlü çift beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyorlar. Oğlu Altan Gencebay halen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.

        ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

        Gencebay, 4 Ağustos 1944'te Samsun'da dünyaya geldi. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri ortaya koydu. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı.

        Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve Rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuvarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

        1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve kazandı. Aynı yıl, Türkiye çapında yapılan bağlama çalma yarışmasında Arif Sağ ve Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte derece aldı. TRT İstanbul Radyosu'nda 10 ay bağlama sanatçılığı yaptı. 1967 yılında kendi isteği ile ayrıldı. TRT'den ayrıldıktan sonra, Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arası dönemde Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan,Gülden Karaböcek, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesigüzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalan Gencebay, Kızılırmak Karakoyun, Ana, Kuyu gibi Türk filmlerinin müzik direktörlüğünü yaptı.

        İstanbul'daki halk evlerinde Abdullah Nail Bayşu, İsmet Sıral, Burhan Tonguç, Erkin Koray, Ömer Faruk Tekbilek, Vedat Yıldırımbora, Özer Şenay, Neşet Ertaş gibi sanatçılarla müzik yaptı. Ağlıyorum Yana Yana, Gönül bağları, Yıldız Akşamdan Doğarsın, Neredesin Leylâ'm gibi türkü plakları çıkardı. Sevemedim Karagözlüm, Sabır Taşı, Goca Dünya gibi besteleri çeşitli sanatçılar tarafından okunmaya, sanat dünyasında adı besteci ve bağlama virtüözü olarak duyulmaya başlandı.

        Orhan Gencebay, 1968 yılında ilk serbest çalışmalar plâğı Sensiz Bahar Geçmiyor-Başa Gelen Çekilirmiş'i çıkardı. 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver-Yorgun Gözler 45'liği ile Türkiye çapında ün kazandı. Ben Eski Halimle Daha Mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara imza attı. 1971 yılında İstanbul Plak'a ortak oldu. 1972 yılında Yaşar Kekeva ile birlikte Kervan Plak şirketini kurdu, şirketin yöneticisi oldu. Kervan Plak, Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketiydi. Orhan Gencebay, bugüne kadar 35 filminde başrol oynadı, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yaptı. 1000'den fazla bestesi bulunan Orhan Gencebay, bunların 300'e yakınını kendisi seslendirdi.

        Beyaz Kelebekler grubunun eski solisti olan ses sanatçısı Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay, 30 yıldan fazla Sevim Emre ile evlidir. Gökhan ve Altan Gencebay adında iki oğlu vardır. 17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.

        ŞARKILARI

        Batsın Bu Dünya (1975)
        Hatasız Kul Olmaz (1976)
        Sarhoşun Biri (1976)
        Benim Dertlerim (1978)
        Yarabbim (1979)
        Aşkı Ben Yaratmadım (1980)
        Ben Topraktan Bir Canım (1981)
        Kördüğüm (1981)
        Bir Damla Mutluluk (1982)
        Leyla ile Mecnun (1983)
        Dil Yarası (1984)
        Beni Biraz Anlasaydın (1985)
        Cennet Gözlüm (1986)
        Akma Gözlerimden (1987)
        Emrin Olur (1988)
        Süper Yıldızlar Kervanı (1988)
        Ya Evde Yoksan / Seni Arıyorum (1989)
        Utan / Dokunma (1990)
        Hasret Rüzgarı (1991)
        Sende Haklısın (1992)

        Hayat Devam Ediyor (1993)
        Yalnız Değilsin (1994)
        Gönül Dostu (1995)
        Kiralık Dünya (1996)
        Klasikleri Sizin Seçtikleriniz (1998)
        Cevap Ver (1999)
        Klasikleri Sizin Seçtikleriniz 2 (2001)
        İdeal Aşk / Batsın Bu Dünya (Remix)(2002)
        Yürekten Olsun (2004)
        İstanbul Hatırası / Köprüyü Geçmek (2005)
        Yargısız İnfaz (2006)
        Orhan Gencebay Film Müzikleri (2007)
        Berhudar Ol (2010)
        Orhan Gencebay ile Bir Ömür (2012)
        Bedensiz Aşk (2013)
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        Haberler Magazin Orhan Gencebay'ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay hastanede mi? Eşi Sevim Emre'den son dakika açıklama!
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