Orhan Gencebay'ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay hastanede mi? Eşi Sevim Emre'den son dakika açıklama!

Orhan Gencebay'ın son durumu ne, sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay hastanede mi? soruları gündemde yer alıyor. 77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Genceba hakkında ortaya atılan iddialar günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Gencebay'ın virüse yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Eşi Sevim Emre ise iddiaları yalanlamıştı. Ancak bir önceki gün Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaparak "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. '' sözlerini kullandı. İşte detaylar...
ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak Orhan Gencebay sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi;
"Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.
"KABUS GİBİYDİ"
Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..."
SEVİM EMRE KİMDİR?
Aslen Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik ardından Türkiye'yi Beyrut'ta temsil etti. Avrupa dördüncü güzeli seçildi.
Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine hızlıca adım attı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı.
Azize Gencebay'dan boşanan Orhan Gencebay, Sevim Emre'yi kendine hayat arkadaşı olarak seçti. 1974 yılından bu yana birlikte olan ünlü çift beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyorlar. Oğlu Altan Gencebay halen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.