Demet Özdemir pat diye itiraf etti duyan şaştı kaldı! Oğuzhan Koç'la aşkı Acun Ilıcalı'nın projesi denen Demet'in cebinde...

Demet Özdemir'e bak sen 'Allah Oğuzhan Koç'a sabırlar versin!' Kazandığı paranın haddi hesabı yok ama cebinde akrep var... Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir şu sıralar ekranlarda yer almasa da sosyal medya paylaşımları ve reklam filmleriyle hep gündemde. Zaten ne olduysa reklam filminin lansmanında oldu. Aynı lansmandaki görüntüsüyle estetik iddiaları gündeme gelen Demet Özdemir'in yaptığı açıklama ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları...
Çilek Kokusu, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markasının Galata'da gerçekleşen davetinde önemli bir itirafta bulundu.
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir reklam yüzü olduğu markanın davetinde gazetecilerin sorularını cevapladı.