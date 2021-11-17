Spiderman No Way Home için geri sayım başladı. Türkçe karşılığı olarak 'Örümcek Adam Eve Dönüş' adıyla bilinen serinin son filminin yayın tarihi belli oldu. Sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker'ın Örümcek-Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor. Başrolünde Tom Holland'ın yer aldığı filmin fragmanının yayınlanmasıyla heyecan iyice arşa çıktı. Peki, Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak? Spiderman No Way Home çıkış tarihi belli oldu mu, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler!
SPİDERMAN NO WAY HOME KONUSU NEDİR, OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Spiderman No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.
Örümcek-Adam'ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange'den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.