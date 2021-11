Spiderman No Way Home için geri sayım başladı. Türkçe karşılığı olarak 'Örümcek Adam Eve Dönüş' adıyla bilinen serinin son filminin yayın tarihi belli oldu. Sıkı bir kurgunun sinyallerini veren film, Peter Parker'ın Örümcek-Adam olmanın sonuçlarıyla baş etmesini konu alıyor. Başrolünde Tom Holland'ın yer aldığı filmin fragmanının yayınlanmasıyla heyecan iyice arşa çıktı. Peki, Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak? Spiderman No Way Home çıkış tarihi belli oldu mu, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler!