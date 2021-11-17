Sensiz bir hayalim yok benim! Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Beynini ören vesveselerinden kurtulacak!

Naci ve Safiye'nin arasının açıldığı Masumlar Apartmanı son bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Gülben Safiye'yi affetti. Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindeydi. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırdı. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol aldı. Bölümden sonra seyirciler Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

İKİ KARDEŞİN SAVAŞI

Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.