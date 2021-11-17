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    • Magazin
    • 17.11.2021 07:03
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    • 17.11.2021 07:03
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    Sensiz bir hayalim yok benim! Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Beynini ören vesveselerinden kurtulacak!

    Kitapçı açılışını yapmak için Safiye'yi çağıran Naci'nin "Sensiz bir hayalim yok benim" sözlerini sarf ettiği anlar duygu dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Safiye her şeye rağmen "Bunu yapmaya hakkım yok" diyerek kitapçıya gitmeyi redderken Gülben'in yaptığı sürpriz neticesinde kendini orada buldu. Gülben ise ablasına "Kötüsün sen" demesine rağmen yine ona elini uzattı ve Göğe Bakma Durağı Kitabevi'nin açılışına onunla birlikte gitti. Tomris'in ortalığı karıştırdığı gelişmelerin sonrasında Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı için heyecan arttı.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Naci ve Safiye'nin arasının açıldığı Masumlar Apartmanı son bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Gülben Safiye'yi affetti. Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindeydi. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırdı. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol aldı. Bölümden sonra seyirciler Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    İKİ KARDEŞİN SAVAŞI

    Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

    Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır.

    Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

        Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır.

        Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar.
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        Haberler Magazin Sensiz bir hayalim yok benim! Masumlar Apartmanı 48. bölüm fragmanı: Beynini ören vesveselerinden kurtulacak!
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