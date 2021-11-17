Dünyaca ünlü Türk piyanist Güher Pekinel'e hırsız şoku! Son 1,5 yıldır evine hırsız dadandı

Camlarda bulunan panjurları açmak isteyen Pekinel, bu sırada bir aksaklık yaşadı. Hemen evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, balkona çıktığında ise eşyalarının çalındığını fark etti. Evine hırsız girdiğini anlayan piyanist soluğu karakolda aldı.