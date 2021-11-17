Dünyaca ünlü Türk piyanist Güher Pekinel'e hırsız şoku! Son 1,5 yıldır evine hırsız dadandı

Sık sık yurtdışına çıkan ve yılın büyük bir bölümünü yurtdışında geçiren 70 yaşındaki piyanist Güher Pekinel, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'taki evine geldiğinde evde birtakım değişiklikler olduğunu fark etti.
Camlarda bulunan panjurları açmak isteyen Pekinel, bu sırada bir aksaklık yaşadı. Hemen evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, balkona çıktığında ise eşyalarının çalındığını fark etti. Evine hırsız girdiğini anlayan piyanist soluğu karakolda aldı.
"BU OLAYLARA SON VERMEK İSTİYORUM''
Etiler Polis Merkezi'nde ifade veren Güher Pekinel, buradaki ifadesinde özetle, "Çoğunlukla yurt dışında yaşıyorum. Son 1,5 yıldır ikametime geldiğimde bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum. Şikâyetçiyim" diyerek olayın aydınlatılmasını ve hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi. Pekinel'in şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.