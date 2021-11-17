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    • Magazin
    • 17.11.2021 08:57
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    • 17.11.2021 09:12
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    Dünyaca ünlü Türk piyanist Güher Pekinel'e hırsız şoku! Son 1,5 yıldır evine hırsız dadandı

    İkiz kardeşi Süher Pekinel ile birlikte Pekinel Kardeşler adıyla uluslararası üne sahip piyanist Güher Pekinel, yurt dışından döndüğünde evinde birtakım şeylerin değiştiğini fark etti. Balkonu kontrol eden Güher Pekinel, hırsız girdiğini anlayınca karakola başvurdu. Piyanist, "Son 1,5 yıldır bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum'' diyerek şikayetçi oldu ve hırsızların bulunmasını istedi.

    Dünyaca ünlü Türk piyanistin evine hırsız dadandı

    Sık sık yurtdışına çıkan ve yılın büyük bir bölümünü yurtdışında geçiren 70 yaşındaki piyanist Güher Pekinel, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'taki evine geldiğinde evde birtakım değişiklikler olduğunu fark etti.

    Camlarda bulunan panjurları açmak isteyen Pekinel, bu sırada bir aksaklık yaşadı. Hemen evin her tarafını kontrol etmeye başlayan ünlü piyanist, balkona çıktığında ise eşyalarının çalındığını fark etti. Evine hırsız girdiğini anlayan piyanist soluğu karakolda aldı.

    "BU OLAYLARA SON VERMEK İSTİYORUM''
    Etiler Polis Merkezi'nde ifade veren Güher Pekinel, buradaki ifadesinde özetle, "Çoğunlukla yurt dışında yaşıyorum. Son 1,5 yıldır ikametime geldiğimde bu tarz olaylarla karşılaşıyorum. Artık son vermek istiyorum. Şikâyetçiyim" diyerek olayın aydınlatılmasını ve hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasını istedi. Pekinel'in şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        ÜVEY ÇOCUKLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU
        Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel, geçtiğimiz günlerde ise üvey çocuklarıyla mahkemelik olduğu için gündeme gelmişti. Sanatçı, üvey çocuklarını, Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran'ı soymakla itham etmişti.

        Süher Pekinel, eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğunun, kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığını iddia etmiş, sanatçının iftira atmakla suçladığı kardeşler İdil Baran Süalp ve Emre Hayri Baran'a 2 aylık uzaklaştırma cezası verildiği ortaya çıkmıştı.
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