Aleyna Tilki’den şoke eden itiraf! ‘Yalvarırım ceza verin’ deyip cinsel istismara uğradığını açıkladı

Türkiye'nin aylarca konuştuğu ve kamuoyunda "Elmalı Davası" olarak anılan davadan karar çıktı.
Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı S.C.G. (15), beraat etti.
Çıkan kararın ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki ise cinsel istismar itirafıyla dikkat çekti.
Instagram'ın hikaye kısmında bir video açıklama yayınlayan Aleyna Tilki, gözleri dolarak şunları söyledi: "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz.