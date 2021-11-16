Aleyna Tilki’den şoke eden itiraf! ‘Yalvarırım ceza verin’ deyip cinsel istismara uğradığını açıkladı

Çıkan kararın ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki ise cinsel istismar itirafıyla dikkat çekti.

Instagram'ın hikaye kısmında bir video açıklama yayınlayan Aleyna Tilki, gözleri dolarak şunları söyledi: "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz.