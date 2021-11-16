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    • Magazin
    • 17.11.2021 00:51
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    • 17.11.2021 01:33
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    Aleyna Tilki’den şoke eden itiraf! ‘Yalvarırım ceza verin’ deyip cinsel istismara uğradığını açıkladı

    Aleyna Tilki’den şoke eden itiraf! Genç popçu Aleyna Tilki, Elmalı Davası’nda 3 beraat kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cinsel istismarda bulunan kişilere gerekli cezaların verilmesi gerektiğini dile getiren Tilki, Instagram hesabında yayınladığı videoda şoke eden bir itirafta bulundu. Video sırasında gözleri dolan Tilki, cinsel istismara uğradığını açıkladı. İşte Aleyna Tilki’nin o açıklaması...

    Aleyna Tilki’den cinsel istismar itirafı!

    Türkiye'nin aylarca konuştuğu ve kamuoyunda "Elmalı Davası" olarak anılan davadan karar çıktı.

    Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'ye (10) cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı S.C.G. (15), beraat etti.

    Çıkan kararın ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki ise cinsel istismar itirafıyla dikkat çekti.

    Instagram'ın hikaye kısmında bir video açıklama yayınlayan Aleyna Tilki, gözleri dolarak şunları söyledi: "Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz.

        Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir.

        Kötü bir insana dönüşebilir. Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz"

        Kendisinin de cinsel istismara uğradığını dile getiren genç popçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım"
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