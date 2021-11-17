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    • Magazin
    • 17.11.2021 11:23
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    • 17.11.2021 11:23
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    Ne yaptıysalar olmadı defteri dürülecek! Show TV'den Burçin Terzioğlu Salih Bademci'li dizi hakkında flaş karar!

    Yalancı dizisi hakkında karar verildi. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüküyor. Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor. Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı. Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacağına dair söylentiler seyircileri üzecek.

    O dizi için flaş karar! Final yapıyor

    Ne yaptıysalar olmadı defteri dürülecek! Show TV'den Burçin Terzioğlu Salih Bademci'li dizi hakkında flaş karar alındı. İşlerin yolunda gitmediği Yalancı'da yürekleri tuzla buz edecek ayrılık var! Yolun sonu gözüküyor. Bir süre önce Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisinde işler yolunda gitmiyor. Kadrosunda Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin aldığı reyting sonuçları Yalancı'nın final yapacağına dair iddiaların artmasıyla sonuçlandı. 8 bölümü yayınlanan dizinin 10. bölümüyle veda edeceği iddiaları sonrası gözler Show TV'ye çevrildi.

    FİNAL İDDİALARI ARTTI

    Büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüküyor. Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor.

    Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı.

    Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacağına dair söylentiler seyircileri üzmeye yetti.

        MEHMET EMİR VE DENİZ...

        Canan, intihara teşebbüs etti. Mehmet Emir yüzünden canına kıyan Canan'ı son anda Deniz kurtardı. Deniz'in evindeki oyuncak ayı ortaya çıkınca Mehmet Emir yeniden Deniz'in evini izlemeye başladı. Canan hastanede yatarken Arif, Canan'ın intihar etmeden önce yazdığı mektubu buldu. Arif, mektubu okuduktan sonra sinirle Deniz'in evine gitti. Arif'in "O gün başka bir şey olmuş!" sözleri akıllarda soru işareti yaratırken, oyuncak ayıdaki kameradan evi izleyen Mehmet Emir de Deniz'in evinde olan tüm konuşmalara şahit oldu. Finalde ise Mehmet Emir, Deniz'in evine gizlice girdi. Gerilimin doruklara ulaştığı final sahnesinden sonra "Mehmet Emir, Deniz'e ne yapacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

        CANAN'IN, MEHMET EMİR'İN EVİNE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Hilal, Mehmet Emir'in koyduğu içkiyi içmemek için kazara dökmüş gibi yaparak tuzaktan kurtuldu. O sırada Doruk'tan gelen bir telefonla Mehmet Emir eve geri döndü. Mehmet Emir'in evinde polisler vardı. Doruk, eve saldırıp camı kıran kişinin Deniz olduğunu söyledi. Emniyete çağrılan Deniz, camı kendisinin kırdığını söyleyerek yalan ifade verdi. Bu olayı yapan başka bir kadın olduğunu öğrenen Deniz, bu durumu Mehmet Emir'e karşı kullanmak istedi.

        Kamera kayıtlarında camı kıran kişi Deniz'e benzemese de Doruk buna inanmadı. Ancak Hilal, olayın yaşandığı saatte Deniz'in, evinin önünde olduğunu söyledi. Hilal'in söylediklerinin ardından kafası karışan Doruk, Deniz ile yüzleşti ve camı onun kırmadığını anladı.

            Bu sırada Görkem, kamera kayıtlarından camı gerçekte kimin kırdığını araştırırken olayı Canan'ın yaptığı ortaya çıktı. Doruk, Mehmet Emir'e eve saldıran kişinin Deniz olmadığını anlatırken Mehmet Emir, Canan'ın yaptığını anladı.
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            Haberler Magazin Ne yaptıysalar olmadı defteri dürülecek! Show TV'den Burçin Terzioğlu Salih Bademci'li dizi hakkında flaş karar!
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