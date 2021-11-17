Ne yaptıysalar olmadı defteri dürülecek! Show TV'den Burçin Terzioğlu Salih Bademci'li dizi hakkında flaş karar alındı. İşlerin yolunda gitmediği Yalancı'da yürekleri tuzla buz edecek ayrılık var! Yolun sonu gözüküyor. Bir süre önce Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisinde işler yolunda gitmiyor. Kadrosunda Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin aldığı reyting sonuçları Yalancı'nın final yapacağına dair iddiaların artmasıyla sonuçlandı. 8 bölümü yayınlanan dizinin 10. bölümüyle veda edeceği iddiaları sonrası gözler Show TV'ye çevrildi.
FİNAL İDDİALARI ARTTI
Büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüküyor. Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor.
Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı.
Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacağına dair söylentiler seyircileri üzmeye yetti.