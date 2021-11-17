Demir'in tarihe karıştığı Çukurova'dan yeni karakter müjdesi var! İlçedeki yerini almaya geliyor. Demir'in cenazesinin herkesi yasa boğduğu dizide yeni bir karakter geliyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle ekranlarda olacak.
BOMBA TRANSFER
Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden, İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı.
HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR
Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.