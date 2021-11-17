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    • Magazin
    • 17.11.2021 12:33
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    • 17.11.2021 12:33
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    Demir'in tarihe karıştığı Çukurova'dan yeni karakter müjdesi var! İlçedeki yerini almaya geliyor

    Demir'in edebiyete uğurlandığı Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da bu sezon Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık gibi üç önemli ismin vedası seyircileri şok etmişti. Ancak İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor. Aktarılan son bilgilere göre, dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı. Ünlü oyuncu merakla takip edilen dizide Vahap karakteriyle karşımızda olacak.

    Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba transfer!

    Demir'in tarihe karıştığı Çukurova'dan yeni karakter müjdesi var! İlçedeki yerini almaya geliyor. Demir'in cenazesinin herkesi yasa boğduğu dizide yeni bir karakter geliyor. Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın vedasının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi önemli isimler dahil olmuştu. Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna önemli bir isim daha geldi. Son olarak geçen sezon Star TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ergün Metin, çekimleri Adana'da süren dizinin kadrosuna katıldı. Ergün Metin, Tims&B'nin yapımını üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahap karakteriyle ekranlarda olacak.

    BOMBA TRANSFER

    Yeni sezonda macerasına tam gaz devam eden, İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş gibi ünlü güçlü isimleri katan diziye dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dijitalde Pera Palas dizisinde rol alan Ergün Metin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapım şirketi Tims&B ile sözleşme imzaladı.

    HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

    Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

        DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

        Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür.

        Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

        BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

        Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister.
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            Haberler Magazin Demir'in tarihe karıştığı Çukurova'dan yeni karakter müjdesi var! İlçedeki yerini almaya geliyor
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