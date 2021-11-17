Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.11.2021 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2021 11:01
    ABONE OL

    Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Ali Erkazan dizi ve filmleri...

    TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programının bugünkü konuğu Ali Erkazan oldu. Hafta içi her gün yayınlanan fenomen programa her gün farklı ünlü isimler katılıyor. Magazin programının yeni konuğu Ali Erkazan izleyicilerin dikkatini çekti. İnternet arama motorlarında yoğun olarak Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları araştırılıyor. İşte Ali Erkazan'ın özel hayatı ile oynadığı dizi ve filmler...

    Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında?

    Sıdıka, En Son Babalar Duyar, Hayat Sevince Güzel ve daha bir çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Ali Erkazan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programının bugünkü konuğu oldu. Birlikte rol aldığı Levent Ülgen'in nankörlükle itham eden Erkazan, ''Onunla bir daha oynamam'' sözleriyle herkesi şaşırttı. Peki; Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? İşte Ali Erkazan dizi ve filmleri...

    ALİ ERKAZAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

    Ali Erkazan 1 Ocak 1952 Samsun doğumludur. Türk tiyatro, Sinema ve dizi oyuncusu Erkazan Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlendi. 69 yıllık hayatına bir çok dizi ve film sığdıran usta oyuncu kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Çağlar Kılıç ile evleneceklerini açıklamıştı.

    Sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, başarılı projelere imza attı.

    ALİ ERKAZAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

    2020 - Seni Bulacam Oğlum! (Resul) (Sinema Filmi)
    2016 - Hayat Sevince Güzel (Muhtar Soylu) (TV Dizisi)
    2016 - Poyraz Karayel (İdris) (TV Dizisi)
    2016 - Emicem Hospital (Sinema Filmi)
    2016 - Melekler Taşıyan Adam (Ali) (Sinema Filmi)
    2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema Filmi)
    2013 - Benim Hala Umudum Var (Zafer) (TV Dizisi)
    2013 - Otisabi (TV Dizisi)

    2012 - Kötü Yol (Sulhi Baba) (TV Dizisi)
    2011 - Huzurum Kalmadı (Mumin Rahmi) (TV Dizisi)
    2010 - Küstüm Çiçeği (İsmail Cevizli) (TV Dizisi)
    2010 - Kaledeki Yalnızlık (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)
    2010 - Cümbür Cemaat Aile (Fikri Zindancıoğlu) (TV Dizisi)
    2008 - Cesaretin Var mı Aşka (Çetin) (TV Dizisi)
    2008–2009 - Benim Annem Bir Melek (Adil) (TV Dizisi)
    2008 - Aşk Tutulması (Mustafa) (Sinema Filmi)
    2007 - Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)
    2007 - Münferit (Bekir) (Sinema Filmi)
    2007 - Evimin Erkeği (Sami) (TV Dizisi)
    2007 - Annem (Pazarcı Ahmet) (TV Dizisi)

        2006 - Yaprak Dökümü (TV Dizisi)
        2006 - Mavi Kuş (Bilal Baba) (TV Filmi)
        2006 - Hayırdır İnşallah (Hayat Terzioğlu) (TV Dizisi)
        2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Kazancı Cemal) (Sinema Filmi)
        2002-2003 - En Son Babalar Duyar (Mehmet) (TV Dizisi)
        2002 - Başımıza Gelenler (Perhiz Doktoru Tarık Bey) (TV Dizisi)
        2002 - Aşk Meydan Savaşı (Hasan) (TV Dizisi)
        2001 - Son (Hüso) (Sinema Filmi)
        1997 - Sıdıka (Zekeriya Saka) (TV Dizisi)

        1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Kazım) (TV Dizisi)
        1996 - Hayat Bazen Tatlıdır (Ali) (TV Dizisi)
        1995 - Kopgel Taksi (TV Dizisi)
        1995 - Evdekiler (TV Dizisi)
        1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)
        1987 - Yaprak Dökümü (Mahkum) (TV Dizisi)
        1986 - Olacak O Kadar (TV Dizisi)
        1986 - Değirmen (Yaver Hurşit) (Sinema Filmi)
        1984 - Bir Yudum Sevgi (Fabrika İşçisi) (Sinema Filmi)
        1983 - Kurt ve Kuzu (TV Dizisi)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü
        Haberler Magazin Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Ali Erkazan dizi ve filmleri...
            SON DAKİKA