Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Ali Erkazan dizi ve filmleri...

ALİ ERKAZAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ali Erkazan 1 Ocak 1952 Samsun doğumludur. Türk tiyatro, Sinema ve dizi oyuncusu Erkazan Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlendi. 69 yıllık hayatına bir çok dizi ve film sığdıran usta oyuncu kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Çağlar Kılıç ile evleneceklerini açıklamıştı.

Sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, başarılı projelere imza attı.