Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? Ali Erkazan dizi ve filmleri...

Sıdıka, En Son Babalar Duyar, Hayat Sevince Güzel ve daha bir çok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Ali Erkazan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programının bugünkü konuğu oldu. Birlikte rol aldığı Levent Ülgen'in nankörlükle itham eden Erkazan, ''Onunla bir daha oynamam'' sözleriyle herkesi şaşırttı. Peki; Ali Erkazan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Erkazan evli mi? Eşi kim? Kaç çocuğu var? İşte Ali Erkazan dizi ve filmleri...
ALİ ERKAZAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Ali Erkazan 1 Ocak 1952 Samsun doğumludur. Türk tiyatro, Sinema ve dizi oyuncusu Erkazan Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mehmet usta" rolüyle ünlendi. 69 yıllık hayatına bir çok dizi ve film sığdıran usta oyuncu kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Çağlar Kılıç ile evleneceklerini açıklamıştı.
Sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı. Levent Kırca Tiyatrosu'nda da görev yaptı. Politik tiyatro'da oyunculuğu öğrendi. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, başarılı projelere imza attı.
ALİ ERKAZAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2020 - Seni Bulacam Oğlum! (Resul) (Sinema Filmi)
2016 - Hayat Sevince Güzel (Muhtar Soylu) (TV Dizisi)
2016 - Poyraz Karayel (İdris) (TV Dizisi)
2016 - Emicem Hospital (Sinema Filmi)
2016 - Melekler Taşıyan Adam (Ali) (Sinema Filmi)
2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema Filmi)
2013 - Benim Hala Umudum Var (Zafer) (TV Dizisi)
2013 - Otisabi (TV Dizisi)
2012 - Kötü Yol (Sulhi Baba) (TV Dizisi)
2011 - Huzurum Kalmadı (Mumin Rahmi) (TV Dizisi)
2010 - Küstüm Çiçeği (İsmail Cevizli) (TV Dizisi)
2010 - Kaledeki Yalnızlık (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)
2010 - Cümbür Cemaat Aile (Fikri Zindancıoğlu) (TV Dizisi)
2008 - Cesaretin Var mı Aşka (Çetin) (TV Dizisi)
2008–2009 - Benim Annem Bir Melek (Adil) (TV Dizisi)
2008 - Aşk Tutulması (Mustafa) (Sinema Filmi)
2007 - Sevgili Dünürüm (TV Dizisi)
2007 - Münferit (Bekir) (Sinema Filmi)
2007 - Evimin Erkeği (Sami) (TV Dizisi)
2007 - Annem (Pazarcı Ahmet) (TV Dizisi)