Kulüp dizisiyle ilgili ikinci sezona dair yapılan açıklamalar ve gelişmeler izleyiciler tarafından anbean merak edilyior. Son günlerde izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi Netflix'te yayınlandı. 1950'lerin İstanbul'undaki bir hikayeyi aktaran Kulüp dizisinin ilk sezonu geçen hafta Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi isimler var. Peki, Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon olacak mı? Kulüp dizisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Salih Bademci

Fırat Tanış

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Suzan Kardeş

İştar Gökseven

Merve Seyma Zengin

Sezer Arıçay

İşte bölüm özetleri;