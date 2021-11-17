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    • Magazin
    • 17.11.2021 10:01
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    • 17.11.2021 10:01
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    Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon olacak mı? Kulüp dizisi yeni sezon tarihi...

    Kulüp 2. sezon tarihi ilk sezonu bitiren seyirciler tarafından merak ediliyor. Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netflix platformunda izleyici karşısına çıktı. İlk sezonuyla izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin oyuncu kadrosunu ve 2. sezon tarihini merak ediyor. Peki, Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon olacak mı? Kulüp dizisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Kulüp dizisiyle ilgili ikinci sezona dair yapılan açıklamalar ve gelişmeler izleyiciler tarafından anbean merak edilyior. Son günlerde izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi Netflix'te yayınlandı. 1950'lerin İstanbul'undaki bir hikayeyi aktaran Kulüp dizisinin ilk sezonu geçen hafta Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi isimler var. Peki, Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon olacak mı? Kulüp dizisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

    KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI

    Gökçe Bahadır
    Barış Arduç
    Salih Bademci
    Fırat Tanış
    Metin Akdülger
    Asude Kalebek
    Suzan Kardeş
    İştar Gökseven
    Merve Seyma Zengin
    Sezer Arıçay

    İşte bölüm özetleri;

    1. Bölüm
    Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.

    2. Bölüm
    Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.

    3. Bölüm
    Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.

    4. Bölüm
    Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.

        5. Bölüm
        Raşel'in zor bir tercih yapması gerekir. Matilda ile Çelebi arasında gerilim tırmanır. Siyasi iklim değişirken Orhan'ın endişeleri artar.

        6. Bölüm
        Selim sahneye çıkmadan hemen önce trajik bir haber alır. Orhan, Matilda'ya yaptıkları konusunda Çelebi ile yüzleşir.
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