Kulüp dizisiyle ilgili ikinci sezona dair yapılan açıklamalar ve gelişmeler izleyiciler tarafından anbean merak edilyior. Son günlerde izleyicilerin dikkatini çeken bir dizi Netflix'te yayınlandı. 1950'lerin İstanbul'undaki bir hikayeyi aktaran Kulüp dizisinin ilk sezonu geçen hafta Netflix'te izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi isimler var. Peki, Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon olacak mı? Kulüp dizisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI
Gökçe Bahadır
Barış Arduç
Salih Bademci
Fırat Tanış
Metin Akdülger
Asude Kalebek
Suzan Kardeş
İştar Gökseven
Merve Seyma Zengin
Sezer Arıçay
İşte bölüm özetleri;
1. Bölüm
Hapisten yeni çıkan Matilda kızı Raşel'i sormak için hahamı ziyaret eder. Ancak Raşel'in kaderi, ondan öç almaya çalışan gece kulübü müdürü Çelebi'nin ellerindedir.
2. Bölüm
Matilda'nın Raşel ile görüşme çabaları sonuç vermez. Selim merakla beklenen açılış gecesinin öncesinde davetsiz bir misafirle uğraşır.
3. Bölüm
Matilda, Raşel'e bir aile trajedisinden bahseder ama çok önemli bir detayı gizler. Raşel'in İsmet'le ilişkisi Matilda'yı çılgına çevirir.
4. Bölüm
Raşel babasına dair gerçeği öğrenmek için Matilda'yı sıkıştırır. Mordo, İsmet'le yüzleşir. Çelebi'nin geçmişini araştıran Matilda onunla olan bağlantısını ortaya çıkarır.