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    • Magazin
    • 17.11.2021 10:29
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    • 17.11.2021 10:29
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    Hercai'nin fenomen ismi geri dönüyor! Şimdi sırada o var! TRT1 dizisinde hem dönem hem de oyuncular değişiyor

    Son olarak atv ekranlarında geçen sezon final yapan Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu karakterini oynayan Serdar Özer'in yeni dizisi belli oldu. Hercai şüphesiz ki pek çok fenomen isim yarattı. Bu isimlerden birisi de şüphesiz ki Cihan Şadoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serdar Özer'di. Hercai'nin final yapmasının ardından herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu TRT1 ekranlarında 2. sezonuyla yer alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle adından söz ettirecek. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi bomba isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi birkaç bölüm sonra zaman atlaması yaşayarak 1967 yılını anlatacak.

    Hercai’nin ünlü ismi geri dönüyor!

    Hercai'nin sevilen oyuncusu zaman atlaması yaşayacak olan TRT1 dizisine transfer oluyor. Kıbrıs'taki destansı mücadeleyi anlatan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her perşembe TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizi yeni transfer haberleriyle kulislerde adından bahsettiriyor. Son olarak Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu rolüyle izlediğimiz Serdar Özer, Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Paylaşılan bilgilere göre zaman atlaması yaşanacak dizide 1967 yılı anlatılacak ve ünlü oyuncu Serdar Özer Apollon rolünde olacak. Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda yeni bölümü heyecanla bekliyor.

    YENİ TRANSFERİ DUYURDU

    atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırmıştı. Dizi pek çok fenomen isim yarattı.

    Bu isimlerden birisi de şüphesiz ki Cihan Şadoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serdar Özer'di.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hercai'nin final yapmasının ardından herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncu TRT1 ekranlarında 2. sezonuyla yer alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle adından söz ettirecek.

        Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi bomba isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi birkaç bölüm sonra zaman atlaması yaşayarak 1967 yılını anlatacak.

        SERDAR ÖZER KİMDİR?

        Serdar 21 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu. Girne Amerikan Üniversitesi'nde turizm-otelcilik eğitimi gördü.

        Oyunculuk kariyerine 2003 yılında Hekimoğlu dizisiyle başladı. Ardından Küçük Kadınlar, Ay Tutulması, Dedemin Dolabı ve Emret Komutanım Yeniden dizilerinde rol aldı.

            2014 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Maksut karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında rol aldığı Bana Sevmeyi Anlat dizisi final yaptıktan kısa bir süre sonra Cesur ve Güzel dizisine Savcı Serhat karakteriyle dahil olmuştur.
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            Haberler Magazin Hercai'nin fenomen ismi geri dönüyor! Şimdi sırada o var! TRT1 dizisinde hem dönem hem de oyuncular değişiyor
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