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    • Magazin
    • 17.11.2021 09:11
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    • 17.11.2021 09:11
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    Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in mesleği ne? Başak Dizer hamile mi?

    Başak Dizer hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında evlendiler. Magazin sayfalarına bomba gibi düşen haber sonrası Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti yeniden gündem oldu. Başak Dizer'in hamile olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından Başak Dizer'in hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer nereli, mesleği ne? Başak Dizer hamile mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in mesleği ne? Başak Dizer hamile mi?

    Başak Dizer hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu gelişmeler sonrası magazin gündemini takip edenler, "Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile mi? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!

    BAŞAK DİZER KİMDİR?

    Başak Dizer, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Milano'da Istituto Moda di Burgo'da devam etti. İstanbul'da, LaSalle ve Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım bölümlülerinden sertifikalar kazandı. Londra'da Central Saint Martins'de modayla ilgili çeşitli kurslara katıldı. Popüler markalarda baş tasarımcı asistanı ve tasarımcı olarak çalıştı.

    2007'de, ortağı Deniz Marşan'la birlikte 2Shoppers'ı kurdu. Alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı yapan iki ortak, Aşk-ı Memnu dizisinin stylingini yaparak adlarını duyurdu. 2013'te danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM'u kurdular.
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        Haberler Magazin Başak Dizer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in mesleği ne? Başak Dizer hamile mi?
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