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    • Magazin
    • 18.11.2021 00:08
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    • 18.11.2021 00:08
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    Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Camdaki Kız romanının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Kitapları…

    Televizyon izleyicileri tarafından Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi dizilerle adından sıklıkla söz eden ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Kanal D’de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Peki Camdaki Kız romanının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Kitapları hangileridir?

    takvim.com.tr
    Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

    Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Camdaki Kız romanının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan televizyon dizileri gündemde yoğun ilgi görmeye başladı ve yazarın hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

    GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

    Gülseren Budayıcıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Tıp Fakültesine başladı. 1968'de TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik aldı. Başlangıçta TRT radyosunda görev yaptı, sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başladı.

    Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği "Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi"ni kurdu.

    Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, eşi kim Gülseren Budayıcıoğlu'nun eşi Aydın Budayıcıoğlu hakkında merak edilenler
    Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan 'Madalyonun İçi' hikâye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikâye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır.

        Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkânlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

        İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

        Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizilere ilham olan kitapları2011 yılında ilk baskısı çıkan "Hayata Dön" dizisi 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. 'Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisine ilham oldu.

        Son olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekilen'KIRMIZI ODA', Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

        Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlanan "Masumlar Apartmanı" ise TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Camdaki Kız romanından esinlenen aynı isimdeki dizisi de Kanal D ekranlarına geliyor.
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