Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Camdaki Kız romanının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Kitapları…

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği "Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi"ni kurdu.

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Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan 'Madalyonun İçi' hikâye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikâye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır.