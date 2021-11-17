Emre Büber Acun Ilıcalı’ya rest mi çekti? Şok teklif ifşa oldu! O iddiayla ortalık karıştı! MasterChef Emre'nin flaş kararı...

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Masterchef Emre, 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Aşçılık eğitimi almamasına rağmen iddialı olan Emre Büber, 4 yıldır bu sektördedir. Alaylı aşçı olarak çalışan Emre Büber, yarışmaya babası, küçük kardeşi ve kuzeni ile birlikte gelmiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.