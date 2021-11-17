Emre Büber Acun Ilıcalı’ya rest mi çekti? Şok teklif ifşa oldu! O iddiayla ortalık karıştı! MasterChef Emre'nin flaş kararı...

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef 2021'de final dörtlüsünde olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Büber, sürpriz vedasıyla izleyicileri kahretmişti.
Emre Büber'in sosyal medyada büyük yankı uyandıran vedasının ardından MasterChef Türkiye yapımcıları, elenen yarışmacılara bir şans daha vermek için iki aşamalı bir oyun oynattı. Hafta başında düzenlenen oyunun galibi Azize ve Görkem olurken, fenomen Ata Benli çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
Fenomen Ata Benli, MasterChef'te hafta başında yayınlanan elenen yarışmacıları geri döndürme oyunu ile ilgili dikkat çeken açıklamasında her şeyin Emre Büber'in yarışmaya yeniden katılması için yapıldığını belirtti.