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    • Magazin
    • 17.11.2021 20:33
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    • 17.11.2021 21:11
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    Emre Büber Acun Ilıcalı’ya rest mi çekti? Şok teklif ifşa oldu! O iddiayla ortalık karıştı! MasterChef Emre'nin flaş kararı...

    MasterChef Emre Büber, Acun Ilıcalı’ya rest mi çekti? MasterChef 2021 sezonunun en iddialı yarışmacıları arasında yer alan Emre Büber, sürpriz vedasıyla izleyicileri derinden sarsmıştı. Sosyal medyada ‘Emre geri dönsün’ çağrıları yapılırken yarışmanın formatında bir değişikliğe gidilmişti. İzleyicileri heyecanlandıran bu hamlenin ardından yaşananlar ise herkesi şoke etti. Ata Benli’nin ortaya attığı iddia “Emre, Acun Ilıcalı’ya rest mi çekti?” sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

    O iddiayla ortalık karıştı! Acun’a rest mi çekti?

    Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef 2021'de final dörtlüsünde olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Büber, sürpriz vedasıyla izleyicileri kahretmişti.

    Emre Büber'in sosyal medyada büyük yankı uyandıran vedasının ardından MasterChef Türkiye yapımcıları, elenen yarışmacılara bir şans daha vermek için iki aşamalı bir oyun oynattı. Hafta başında düzenlenen oyunun galibi Azize ve Görkem olurken, fenomen Ata Benli çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

    Fenomen Ata Benli, MasterChef'te hafta başında yayınlanan elenen yarışmacıları geri döndürme oyunu ile ilgili dikkat çeken açıklamasında her şeyin Emre Büber'in yarışmaya yeniden katılması için yapıldığını belirtti.

        Her ne kadar bu geri gelme kuralının, yarışmanın başından beri var olduğu iddia edilse de, Ata Benli, oyunun Emre Büber'in elenmesinden sonra Acun Medya tarafından ortaya atıldığını anlattı.

        EMRE YOLUNDAN DÖNMEDİ
        İddiaya göre; yapım, Emre Büber'in geri dönüşünün reytinglere iyi geleceğini düşündü ancak Emre Büber, kendisine verilen son şansı geri çevirdi ve oyuna katılmama kararı aldı.

        Ata Benli, ''Asıl amaç Emre'nin yarışmadan çekildikten sonra 10 gün kadar ailesiyle vakit geçirmesi ve psikolojisini toparlayıp geri gelmesiydi'' ifadelerini kullanarak Emre'nin bu teklifi kesin bir dille reddettiğini öne sürdü.

            EMRE BÜBER HASTA MI?
            Emre Büber'in yarışmadan ayrılmasının ardından hastalığa yakalandığı iddia edilmişti. Parkinson hastası olduğu iddia edilen Büber, son olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

            Büber, açıklamasında ''Medyada çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde'' ifadelerini kullanmıştı.

            MASTERCHEF EMRE KİMDİR?
            Aslen Konyalı olan Masterchef Emre, 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Aşçılık eğitimi almamasına rağmen iddialı olan Emre Büber, 4 yıldır bu sektördedir. Alaylı aşçı olarak çalışan Emre Büber, yarışmaya babası, küçük kardeşi ve kuzeni ile birlikte gelmiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.
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