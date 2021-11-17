Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalide Aynur Tosbıyık diskalifeyi mi oldu? Lerzan Mutlu açıkladı!

Gelinim Mutfakta Zehra neden yok? Sorusu program izleyicileri tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yarışmacı Zehra Tosbıyık'ın olmaması akıllarda soru işareti yarattı. Sunucu Lerzan Mutlu konuyla ilgili son dakika açıklama yaptı. Peki, Gelinim Mutfakta Zehra ayrıldı mı, neden yok? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık diskalifeye mi oldu? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı...
Haftanın beş günü boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta bir ünlünün sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bu hafta sunuculuğunu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu yapıyor.
Bunun yanı sıra hafta başında yarışmaya katılan Gelinim Mutfakta Zehra Tosbıyık ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık'ın bugün olmaması, Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu sorularını beraberinde getirdi. Programın sunucusu Lerzan Mutlu, Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedenini açıkladı.