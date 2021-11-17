Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalide Aynur Tosbıyık diskalifeyi mi oldu? Lerzan Mutlu açıkladı!

Gelinim Mutfakta Zehra neden yok? Sorusu program izleyicileri tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yarışmacı Zehra Tosbıyık'ın olmaması akıllarda soru işareti yarattı. Sunucu Lerzan Mutlu konuyla ilgili son dakika açıklama yaptı. Peki, Gelinim Mutfakta Zehra ayrıldı mı, neden yok? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık diskalifeye mi oldu? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı...