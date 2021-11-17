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    • Magazin
    • 17.11.2021 15:41
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    • 17.11.2021 15:41
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    Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalide Aynur Tosbıyık diskalifeyi mi oldu? Lerzan Mutlu açıkladı!

    Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yaşanan yeni gelişmeler her geçen gün izleyici tarafından takip ediliyor. Bu hafta Lerzan Mutlu'nun sunumuyla gerçekleşen Gerlinim Mutfakta'da Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık'ın yer almaması programı takip edenler tarafından merak edildi. Programın sunucusu Lerzan Mutlu, Gelinim Mutfakta Zehra'nın neden olmadığını açıkladı. Peki, Gelinim Mutfakta Zehra ayrıldı mı, neden yok? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık diskalifeye mi oldu? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalide Aynur Tosbıyık diskalifeyi mi oldu? Lerzan Mutlu açıkladı!

    Gelinim Mutfakta Zehra neden yok? Sorusu program izleyicileri tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yarışmacı Zehra Tosbıyık'ın olmaması akıllarda soru işareti yarattı. Sunucu Lerzan Mutlu konuyla ilgili son dakika açıklama yaptı. Peki, Gelinim Mutfakta Zehra ayrıldı mı, neden yok? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık diskalifeye mi oldu? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı...

    Haftanın beş günü boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta bir ünlünün sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bu hafta sunuculuğunu ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu yapıyor.

    Bunun yanı sıra hafta başında yarışmaya katılan Gelinim Mutfakta Zehra Tosbıyık ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık'ın bugün olmaması, Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu sorularını beraberinde getirdi. Programın sunucusu Lerzan Mutlu, Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedenini açıkladı.

        GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA NEDEN YOK, AYRILDI MI?

        Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu. Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.

        Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerme saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta Zehra neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalide Aynur Tosbıyık diskalifeyi mi oldu? Lerzan Mutlu açıkladı!
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