Vefat haberi tez geldi! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı: Ciğerlere işleyecek ayrılık yaşanıyor

atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman yine çok konuşulacak bir bölümle geliyor. Dizinin 1. bölümünden bu yana Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda edecek. Gonca Hatun'un şehadete yürüdüğü anlar Bala Hatun ve Boran Alp'i kahredecek. Dün Turgut Bey'in Osman Bey tarafından kolundan yaralandığı anların görüldüğü Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yine büyük bir ilgiyle izlenecek olan 71. bölümüyle 17 Kasım Çarşamba yani yarın atv ekranlarında olacak.

KAHREDEN VEDA

Kuruluş Osman'dan gelecek ayrılık haberi yürekleri dağlayacak. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda edecek.