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    • Magazin
    • 16.11.2021 09:19
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    • 16.11.2021 09:20
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    Vefat haberi tez geldi! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı: Ciğerlere işleyecek ayrılık yaşanıyor

    İlk bölümünden bu yana seyircilerin heyecanla izlediği Kuruluş Osman'dan gelecek ayrılık haberi yürekleri dağlayacak. Bala Hatun'un yanından hiç ayrılmayan ve Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda ediyor. Seyircileri kahreden bu gelişme sonrası gözler Kuruluş Osman 71. bölüme çevrildi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı dün akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Osman Bey'e karşı bir ittifak kararının alındığı bölümde Gonca Hatun'un acısı başta Boran Alp ve Bala Hatun tarafından derinden hissedilecek.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman yine çok konuşulacak bir bölümle geliyor. Dizinin 1. bölümünden bu yana Bala Hatun'un yakın dostu, biricik sırdaşı Gonca Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emel Dede projeye veda edecek. Gonca Hatun'un şehadete yürüdüğü anlar Bala Hatun ve Boran Alp'i kahredecek. Dün Turgut Bey'in Osman Bey tarafından kolundan yaralandığı anların görüldüğü Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yine büyük bir ilgiyle izlenecek olan 71. bölümüyle 17 Kasım Çarşamba yani yarın atv ekranlarında olacak.

    KAHREDEN VEDA

    Kuruluş Osman'dan gelecek ayrılık haberi yürekleri dağlayacak. Bala Hatun'un yanında hiç ayrılmayan Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda edecek.

    Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı dün akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

    Osman Bey'e karşı bir ittifak kararının alındığı bölümde Gonca Hatun'un acısı başta Boran Alp ve Bala Hatun tarafından derinden hissedilecek.

        EMEL DEDE KİMDİR?

        Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamıştır.

        Ayrıca Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet, İsimsizler, Çukur ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterine hayat vermiştir.

        OYNADIĞI DİZİLER

        2019 – Kuruluş Osman (Gonca) (TV Dizisi)
        2019 – Kuzgun (Meryem'in Gençliği) (TV Dizisi)
        2017-2018 – Çukur (Aylin) (TV Dizisi)
        2017 – İsimsizler (Berfin) (TV Dizisi)
        2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Leyla) (TV Dizisi)

            2015 – Seddülbahir 32 Saat (Cemile) (TV Dizisi)
            2014-2015 – Alın Yazım (TV Dizisi)
            2014 – Emanet (TV Dizisi)
            2013 – Aşkın Bedeli (TV Dizisi)
            2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)
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            Haberler Magazin Vefat haberi tez geldi! Kuruluş Osman 71. bölüm 2. fragmanı: Ciğerlere işleyecek ayrılık yaşanıyor
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