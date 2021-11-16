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    • Magazin
    • 16.11.2021 07:01
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    • 16.11.2021 07:02
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    Çare sende saklıdır! Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı: Gayrı düşmanın aman dileyecek hali kalmadı!

    Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra Alparslan Büyük Selçuklu adıyla yoluna devam eden ve tarihte daha önceki dönemleri izleyicisine aktaran dizide bu hafta Bizans ve Türk orduları karşı karşıya geldi. Pasinler Ovası'nda Bizans-Selçuklu savaşlarının ilk büyük meydan muharebesi gerçekleşti ve uzun yıllar sürecek bir savaşın tohumlar ekildi. Öte yandan Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk’ün intikamını almaya kararlıydı. Savaş sahnelerinin dikkat çektiği bölümün hemen akabininde Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

    "Çare sende saklıdır!" sözlerinin dikkat çektiği Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam Pasinler Ovası'nda Bizans ve Türk kuvvetleri savaştı. Yıllar sürecek bir savaşın tohumlarını eken bu savaşın ardından İmparator'un gönderdiği emir Bizans İmparatorluğu içerisinde büyük bir karışıklığa neden oldu. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok ettti. Bölümün hemen ardından Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan'ın düşmanın yanında yaptığı hareket gelecek haftaya damgasını vuracak.

    SELÇUKLU VE BİZANS ORDULARI KARŞI KARŞIYA

    Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindeydi.

    Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya kararlıdır.

    Diğer yandan obadaki tüm gözler ise Çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı?

        Yüreğine büyük sırlar mühürlemiş olan Akça hiç beklemediği bir anda öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşayıp sarsılırken, artık onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Savaş sonrası İmparator'dan gelen sürpriz emir Bizans'ı karıştırır. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok eder.

        Öte yandan Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindedir. Bu durum iki kardeşi, Alparslan ve Süleyman'ı kavganın eşiğine sürüklerken obada gerilim had safhaya çıkar.

            Vaspurakan'daki Müslümanları özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Alparslan zekâ dolu bir planla Bizans'ı alt ederken, herkes Yannis'in kurduğu acımasız tuzaktan habersizdir.
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            Haberler Magazin Çare sende saklıdır! Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı: Gayrı düşmanın aman dileyecek hali kalmadı!
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