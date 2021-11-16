Çare sende saklıdır! Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı: Gayrı düşmanın aman dileyecek hali kalmadı!

"Çare sende saklıdır!" sözlerinin dikkat çektiği Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam Pasinler Ovası'nda Bizans ve Türk kuvvetleri savaştı. Yıllar sürecek bir savaşın tohumlarını eken bu savaşın ardından İmparator'un gönderdiği emir Bizans İmparatorluğu içerisinde büyük bir karışıklığa neden oldu. Ani Tekfuru Kekavmenos, Selçuklu'ya darbe vuracak yeni hamlesini yaparken, General Dukas'ın beklenmedik hareketi herkesi şok ettti. Bölümün hemen ardından Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan'ın düşmanın yanında yaptığı hareket gelecek haftaya damgasını vuracak.
SELÇUKLU VE BİZANS ORDULARI KARŞI KARŞIYA
Ölüm kıskacındaki Alparslan son anda kurtulurken, Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelir. Alparslan'ın gözü, ihanet içinde olduğundan şüphelendiği Emir Bozan'ın üzerindeydi.
Pasinler Ovası tarihin en uzun ve kanlı savaşlarından birine ev sahipliği yaparken, Alparslan şehit edilen Şehzade Hasan ve her Türk'ün intikamını almaya kararlıdır.
Diğer yandan obadaki tüm gözler ise Çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı?