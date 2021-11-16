Çare sende saklıdır! Alparslan Büyük Selçuklu 3. bölüm fragmanı: Gayrı düşmanın aman dileyecek hali kalmadı!

Diğer yandan obadaki tüm gözler ise Çağrı Bey'e hançer indirirken yakalanan Akça'nın üzerindedir. Akça göründüğü gibi Bizans'tan kaçan masum bir Türkmen kızı mıdır, yoksa Selçuklu'yu yok edecek sinsi bir planın anahtarı mı?