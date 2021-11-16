Bu kez şaşırttın bizi senarist! Masumlar Apartmanı'ndan bir sevindirecek bir de şok edecek haber geldi. Masumlar Apartmanı 47. bölümüyle izleyicilerini heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara gelecek. Diziye bu hafta yeni bir isim katılıyor. Yahşi Cazibe başta olmak üzere Ufak Tefek Cinayetler gibi pek çok dizide dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz diziye Ceylan karakteriyle katılıyor. Bu gelişme izleyicileri sevindirdi. Ayrıca Türkiye-Karadağ maçının TRT1'de yayınlanacak olması nedeniyle yeni bir karar alındı. Dizinin yeni bölümü bu akşam özetsiz bir şekilde saat 20.00'de başlayacak.

SEVİNDİRECEK GELİŞME

Masumlar Apartmanı 47. bölümümünde Ablası Safiye'yi affeden Gülben ona tekrar güler yüzünü gösterecek ve elini uzatacak.