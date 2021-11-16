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    • Magazin
    • 16.11.2021 10:53
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    • 16.11.2021 10:53
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    Bu kez şaşırttın bizi senarist! Masumlar Apartmanı'ndan bir sevindirecek bir de şok edecek haber geldi!

    Masumlar Apartmanı 47. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Ablası Safiye'yi affeden Gülben ona tekrar güler yüzünü gösterecek. Gülben'in Safiye'yi kitabevine götürdüğü ve Naci'nin orada şarkı söylediği anlarda yaşanan mutluluk sosyal medyada "Bu kez şaşırttın bizi senarist" yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. Ayrıca Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı bu kez özetsiz yeni bölümle saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm 22.45'e kadar ekranlarda son bulacak. Bu akşam televizyonu 1 saat önce açmazsanız tüm bölümü kaçırabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bu kez şaşırttın bizi senarist! Masumlar Apartmanı’ndan bir sevindirecek bir de şaşırtacak haber geldi!

    Bu kez şaşırttın bizi senarist! Masumlar Apartmanı'ndan bir sevindirecek bir de şok edecek haber geldi. Masumlar Apartmanı 47. bölümüyle izleyicilerini heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara gelecek. Diziye bu hafta yeni bir isim katılıyor. Yahşi Cazibe başta olmak üzere Ufak Tefek Cinayetler gibi pek çok dizide dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz diziye Ceylan karakteriyle katılıyor. Bu gelişme izleyicileri sevindirdi. Ayrıca Türkiye-Karadağ maçının TRT1'de yayınlanacak olması nedeniyle yeni bir karar alındı. Dizinin yeni bölümü bu akşam özetsiz bir şekilde saat 20.00'de başlayacak.

    SEVİNDİRECEK GELİŞME

    Masumlar Apartmanı 47. bölümümünde Ablası Safiye'yi affeden Gülben ona tekrar güler yüzünü gösterecek ve elini uzatacak.

    Gülben'in Safiye'yi kitabevine götürdüğü ve Naci'nin orada şarkı söylediği anlarda yaşanan mutluluk sosyal medyada "Bu kez şaşırttın bizi senarist" yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu.

    Ayrıca Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçı nedeniyle Masumlar Apartmanı bu kez özetsiz yeni bölümle saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

        Yeni bölüm 22.45'e kadar ekranlarda son bulacak. Bu akşam televizyonu 1 saat önce açmazsanız tüm bölümü kaçırabilirsiniz.

        ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

        16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır.

        5.5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.

            Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.
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