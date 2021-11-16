Otoyolda makas atıp yarış yapmışlardı! Gökhan Çıra skandal görüntüler hakkında ilk kez konuştu arkadaşlarını bakın nasıl savundu

Polis sürücülerin, Umut T., Sultan Ömer A. ve Mükremin S. olduklarını tespit etti. Polis merkezine getirilen sürücülerden Umutcan T.'ye bin 797, Sultan Ömer A.'ya 2 bin 806, Mükremin S.'ye 772 olmak üzere toplam 5 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.