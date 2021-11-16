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    • Magazin
    • 16.11.2021 22:29
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    • 16.11.2021 23:00
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    Otoyolda makas atıp yarış yapmışlardı! Gökhan Çıra skandal görüntüler hakkında ilk kez konuştu arkadaşlarını bakın nasıl savundu

    Otoyolda makas atıp yarış yapmışlardı! İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyaya damga vururken araçlardan birinin Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’ya ait olduğu öğrenildi. O görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken Çıra’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Instagram hesabında açıklama yapan Çıra skandal görüntüleri bakın nasıl savundu...

    Otoyolda makas atıp yarış yapmışlardı! İlk açıklama geldi

    Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu. Polis, otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri tespit için çalışma başlattı.

    ARAÇLAR GÖKHAN ÇIRA'YA AİT
    Çalışma sonucu, yarış yapılan 34 LMB 01, GKH 25 34, 01 34 GC 0007 plakalı lüks otomobillerin Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'ya ait olduğu belirlendi. Yarış yaparken görüntülenen 3 sürücünün, Gökhan Çıra'nın arkadaşları oldukları ve o sırada Çıra'yı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittikleri öğrenildi.

    Polis sürücülerin, Umut T., Sultan Ömer A. ve Mükremin S. olduklarını tespit etti. Polis merkezine getirilen sürücülerden Umutcan T.'ye bin 797, Sultan Ömer A.'ya 2 bin 806, Mükremin S.'ye 772 olmak üzere toplam 5 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

        AÇIKLAMA GELDİ
        Basına yansıyan görüntülerin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Gökhan Çıra ise Instagram hesabında şu açıklamayı yayınladı: "08.11.2021 tarihinde THY'nin TK 763 sefer sayılı uçağı ile Dubai'den Türkiye'ye döndüm. Şahsıma ait araçla İstanbul Havalimanı'na beni karşılamaya gelen arkadaşlarım yolda bazı kişilerin tacizlerine uğramış ve maalesef sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle aracımı tanıyan bu kişilerin otoyolda sıkıştırması neticesi zor anlar yaşamışlardır.

        Ben uçaktan indikten sonra olaylara vakıf olduysam da konuyu geriye dönük takip etmedik.

        Bugün medyaya yansıyan hali yaşananları tamamen tersinden anlatmakla birlikte ben zaten hiçbir şekilde dahil değilim zira belirtilen saatlerde uçaktaydım. Bu tür manipülatif ve yanlı haberlere itibar edilmemesini siz değerli kamuoyundan rica ediyorum. Saygılarımla"
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