80’li yıllarda fırtınalar estiriyordu! Harika Avcı zor durumuna rağmen emekliliği reddetti! Evinin kirasını ödemek için...

80'li yıllara damga vuran Harika Avcı'nın bir süredir maddi konularda zorluk çektiği, ev kirasını ödeyemediği iddia edilmişti.
Bir pansiyona yerleştirilen Harika Avcı'nın borçlarını bir iş insanı ile hayranının ödediği basına yansımıştı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de Harika Avcı'nın ev kirasını ödemek için sanatçıya ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadığı öğrenilmişti.
EMEKLİLİĞİ REDDETTİ!
magazinsortie'nin haberine göre; Harika Avcı'nın emekliliği reddettiği öğrenildi. Sanatçının ev kirasını ödeyen iş insanı, Harika Avcı'nın emeklilik işlemleri için resmi görüşmeler yaptığı, Avcı'nın da "Ya duyulursa" diyerek bu durumu kabul etmediği belirtildi.