80’li yıllarda fırtınalar estiriyordu! Harika Avcı zor durumuna rağmen emekliliği reddetti! Evinin kirasını ödemek için...

"DURUP DURURKEN SALDIRDI"

Avcı, ifadesinde yaşanan olayı şöyle anlattı: "Para çalındıktan bir gün sonra hizmetlim eve gelmedi. Aradığımda ise telefonları açmadı. Ben kendisini 'Gel konuşalım' diyerek ikna ettim. Eve geldiğinde çok sinirli ve agresifti. Durup dururken üzerime saldırıp beni darbetmeye çalıştı. İki dizimden ve sağ elimden yaraladı, ön dişimin çatlamasına sebep oldu. Bu nedenle hastaneye giderek darp raporu aldım. Paranın yerini hizmetlimden başka kimse bilmiyordu" sözleriyle anlattı.