Menajerimi Ara'nın yıldızı şehzade oluyor! Alparslan Büyük Selçuklu'dan mest edecek transfer duyurusu!

Alparslan Büyük Selçuklu'dan mest edecek transfer duyurusu yapıldı. Menajerimi Ara'nın yıldızı şehzade oluyor. Sultan Alparslan'ın hayatını ve Türklerin Anadolu'yu fethetme sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu yayınlanan ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Dün akşam 2. bölümüyle ekranlarda olan ve bu sezon kadrosuna onlarca ismi dahil eden projeden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine yer alan bilgilere göre, Menajerimi Ara dizisinde Bekir karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bedir Bedir Alparslan Büyük Selçuklu'da Şehzade Human karakterine hayat verecek.

BOMBA TRANSFER

TRT1 ekranlarında Sultan Alparslan'ın hayatını ve Anadolu'nun fetih sürecini aktaran Alparslan Büyük Selçuklu bomba bir transfere imza attı.