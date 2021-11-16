Biri eşinden biri sevgilisinden ayrıldı Danilo Zanna ve Eda Ece bombası infilak etti! Adı Masterchef Pelin'le anılan Danilo Şef...

Masterchef Danilo Zanna Eda Ece gerçeğiyle bombayı patlattı eşinden boşanıyordu! Adı Pelin Zaman'la anılan Danilo Zanna meğer... Danilo Zanna, MasterChef 2021'nin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. İtalya'da dünyaya gelen Danilo Şef hem aşkı hem de şöhreti Türkiye'de yakaladı.Tam bir Türkiye aşığı olduğunu söyleyen Danilo Zanna hayatının fırsatını da Türk eşi Tuğçe Demirbilek ile yakalamıştı. Ancak gelin görün ki çifte nazar değdi ve boşanma kararı aldılar. Öte yandan Danilo Zanna hakkındaki Eda Ece gerçeği herkesi şaşırttı.
Onun için her şey atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla başladı. Önce Türkiye'de aşkı bulan Danilo Zanna, Türk aşkı sayesinde de şöhreti buldu ve hayatı değişti.
Masterchef'in jürilerinden olan İtalyan Danilo Zanna hepimizin çok sevdiği bir isim haline geldi! kendine has kırık Türkçesi ve programda yarışmacılara verdiği tepkilerle kendinden sıkça söz ettiriyor.