Biri eşinden biri sevgilisinden ayrıldı Danilo Zanna ve Eda Ece bombası infilak etti! Adı Masterchef Pelin'le anılan Danilo Şef...

Öte yandan Danilo Zanna hakkında araştırma yapanlar hakkında bazı şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşıyor. Danilo Zanna, Masterchef'e gelen kadar o kadar yerde kendisine alan açmış ki görünce şaşırmak imkansız. İşte onlardan biri de Eda Ece'yle.

2016 yılında Görümce filminde ilk kez profesyonel olarak rol alma şansını yakaladı. Filmde "Francesco" karakterine hayat veren Danilo Zanna'nın oyunculuğu da çok sevildi. Görümce filminde, aşkının peşinde İtalya'dan İstanbul'a gelen bir karakteri canlandırması onun için çok da zor olmamış. Aynı filmde "Deniz" karakterini canlandıran Eda Ece ile de burada tanışıp arkadaş olmuşlar.