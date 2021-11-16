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    • Magazin
    • 16.11.2021 17:24
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    • 16.11.2021 17:25
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    EDHO bu akşam var mı, neden başlamıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Kasım ATV yayın akışı!

    ATV ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Oktay Kaynar, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Uğur Yücel gibi oyuncuların yer aldığı EDHO dizisinin 16 Kasım Salı ATV yayın akışında yer alıp almadığı merak konusu oldu. Sezon finalinin ardından izleyiciler yeni sezon için heyecanlı bekleyişe geçti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezondur ATV ekranlarında salı günleri saat 20.00'de yayınlanmaktadır. Bu akşam ATV yayın akışında dizinin yer almaması nedeniyle izleyiciler arama motorlarında, "EDHO bu akşam var mı, neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman yayınlanacak?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    EDHO bu akşam var mı, neden başlamıyor? 16 Kasım 2021 ATV yayın akışı!

    Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 200. bölüm fragmanının ardından büyük bir heyecan yaratan EDHO dizisinin ekranlara gelmemesi büyük bir merak uyandırmıştı. Bugün de ATV yayın akışında EDHO'nun yer almaması kafaları karıştırdı. Peki, EDHO bu akşam neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!

    EDHO BU AKŞAM VAR MI?

    ATV'nin yayın akışında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Fırtınalı Soygun' isimli yabancı sinema yer alıyor. Bu nedenle EDHO bu hafta da ekranlarda olmayacak.

    ATV 16 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

    19:00 - ATV Ana Haber
    20:00 - Fırtınalı Soygun (TV'de ilk)
    22:05 - Everest (Yabancı Sinema)
    00:25 - Everest (Yabancı Sinema)

        EDHO YENİ BÖLÜM HANGİ KANALDA?

        EDHO'nun yeni sezon 200. bölümü henüz yayınlanmadı. ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan EDHO ile ilgili Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaynarca dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etmişti.

        İşte Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

        "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

        Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

        EDHO 199. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

        Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.
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        Haberler Magazin EDHO bu akşam var mı, neden başlamıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Kasım ATV yayın akışı!
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