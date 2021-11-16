EDHO bu akşam var mı, neden başlamıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Kasım ATV yayın akışı!

Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği Eşkıya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 200. bölüm fragmanının ardından büyük bir heyecan yaratan EDHO dizisinin ekranlara gelmemesi büyük bir merak uyandırmıştı. Bugün de ATV yayın akışında EDHO'nun yer almaması kafaları karıştırdı. Peki, EDHO bu akşam neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
ATV'nin yayın akışında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Fırtınalı Soygun' isimli yabancı sinema yer alıyor. Bu nedenle EDHO bu hafta da ekranlarda olmayacak.
ATV 16 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Fırtınalı Soygun (TV'de ilk)
22:05 - Everest (Yabancı Sinema)
00:25 - Everest (Yabancı Sinema)