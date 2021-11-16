Bir Survivor aşkı kıskançlıktan bitti! Ayşe Yüksel ile Emin Günenç kanlı bıçaklı oldu tek kalemde sildiler 'hasetsin Ayşe!'

Survivor'da aşk yaşadıkları iddia edilen Ayşe Yüksel ve Emin Günenç kanlı bıçaklı oldu! Her soluğu bile beraber alıyorlardı... Survivor 2021 yarışmacıları Ayşe Yüksel ile Emin Günenç'in yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında sürekli birlikte olan hatta adları aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel ile Emin Günenç arasında sular kaynıyor. Şimdilerde Emin Günenç ve Ayşe Yüksel arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Hem öyle böyle değil.