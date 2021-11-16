Reyting sıralamasında Bir Zamanlar Çukurova ve Camdaki Kız'dan sonra gelen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi kadro ve konseptle ilgili yenilikler yaptı. Senarist ve yönetmen kadrosunda da değişiklik yapan diziye toplamda 9 ünlü oyuncu katıldı. Kadroya katılan isimler arasında Cemre Gümeli, Özge Özkaplan, Burcu Gül Kazbek, Kaan Turgut, Serkan Ergün, Dilistan Balcı, Aytek Şayan, Okan Şenozan ve Gonca Cilasun gibi önemli isimler var. Ayrıca projede iki ayrılık gelişmesi de yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Melis Babadağ ve Gülcan Arslan diziye veda eden isimler arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle perşembe TRT1'de olacak.

9 YENİ TRANSFER

Cemre Gümeli - Meryem

Aytek Şayan - Kılıçoğlu Şahbaz

Okan Şenozan - Karabay

Gonca Cilasun - Hüma

Özge Özkaplan - Şahsanem