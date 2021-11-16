Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman, nerede yapılacak? Arctic Monkeys Türkiye konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, kaç TL olacak?

2002'de İngiltere, Sheffield'lı komşu iki genç; 16 yaşındaki Alex Turner ve Jamie Cook, ailelerinden Noel hediyesi olarak gitar istediler. Arkadaşları Matt Helders çat pat davul çalıyordu. Toparlanıp amatörce müzik yapmaya başladılar. İlk konserlerini 2003 Haziranında 13 kişiye verdiler. 2004'ün sonlarında bir arkadaşları, demoları Beneath the Boardwalk'u İnternet sitesine koydu ve adresi arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları kendi arkadaşlarına, onlar da başkalarına, oradan MP3 arama motorlarına derken birden herkes onlar hakkında konuşmaya başladı. BBC radyosu ve İngilizlerin meşhur tabloid gazeteleri, şarkılarla değil, Arctic Monkeys'in birden nasıl herkesin konuşma konusu olduğuyla ilgileniyordu.