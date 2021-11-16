Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman, nerede yapılacak? Arctic Monkeys Türkiye konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, kaç TL olacak?

Dünya çapında büyük bir kitlesi olan ünlü rock grubu Arctic Monkeys Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Konser İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman? Arctic Monkeys Türkiye konseri biletleri ne zaman satışa çıkacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler!
ARCTIC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde 2022'de yeni bir albüm yayımlayacağını duyuran Arctic Monkeys, bugün Türkiye ve Bulgarsitan'da konser vereceğini duyurdu. Konserler, 9 ve 10 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.
ARCTIC MONKEYS KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Konser biletleri 24 Kasım'da satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ise henüz belli değil.