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    • Magazin
    • 16.11.2021 16:37
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    • 16.11.2021 16:37
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    Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman, nerede yapılacak? Arctic Monkeys Türkiye konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, kaç TL olacak?

    Arctic Monkeys hayranlarını sevindirecek haber geldi. Dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys, 2022 turnesinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu. 20 senedir müzik piyasasında yer alan ünlü grup en son 2019 yılında turne düzenlemişti. Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi bulunan Arctic Monkeys Türkiye konserinin ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusu oldu. Aynı zamanda konser biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman? Arctic Monkeys Türkiye konseri biletleri ne zaman satışa çıkacak? Arctic Monkeys Türkiye bilet fiyatı kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman, nerede yapılacak? Arctic Monkeys Türkiye konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, kaç TL olacak?

    Dünya çapında büyük bir kitlesi olan ünlü rock grubu Arctic Monkeys Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Konser İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Arctic Monkeys Türkiye konseri ne zaman? Arctic Monkeys Türkiye konseri biletleri ne zaman satışa çıkacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler!

    ARCTIC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz günlerde 2022'de yeni bir albüm yayımlayacağını duyuran Arctic Monkeys, bugün Türkiye ve Bulgarsitan'da konser vereceğini duyurdu. Konserler, 9 ve 10 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.

    ARCTIC MONKEYS KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Konser biletleri 24 Kasım'da satışa çıkacak. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ise henüz belli değil.

        ARCTIC MONKEYS HAKKINDA!

        Arctic Monkeys, bir Merkür Ödülü sahibi İngiliz Indie Rock müzik grubudur.

        2006 yılında Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, 2007 yılında Favourite Worst Nightmare, 2009 yılında Humbug, 2011'de Suck It and See. 2013'te ise AM adlı albümlerini hazırlamışlardır. Son olarak ise 2018'de Tranquility Base Hotel & Casino albümünü hazırlamışlardır.

        2002'de İngiltere, Sheffield'lı komşu iki genç; 16 yaşındaki Alex Turner ve Jamie Cook, ailelerinden Noel hediyesi olarak gitar istediler. Arkadaşları Matt Helders çat pat davul çalıyordu. Toparlanıp amatörce müzik yapmaya başladılar. İlk konserlerini 2003 Haziranında 13 kişiye verdiler. 2004'ün sonlarında bir arkadaşları, demoları Beneath the Boardwalk'u İnternet sitesine koydu ve adresi arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları kendi arkadaşlarına, onlar da başkalarına, oradan MP3 arama motorlarına derken birden herkes onlar hakkında konuşmaya başladı. BBC radyosu ve İngilizlerin meşhur tabloid gazeteleri, şarkılarla değil, Arctic Monkeys'in birden nasıl herkesin konuşma konusu olduğuyla ilgileniyordu.

        Arctic Monkeys, müziklerini İnternet'te yaymaya devam etmek istiyordu. Londra'daki meşhur Astoria'yı dolduracak kadar hayranları vardı, konserleri kapalı gişe gidiyordu. 2005 Mayısında kendi imkânlarıyla ilk EP'leri Five Minutes With Arctic Monkeys'ten bin tane bastılar. Röportajlarda plak firmaları için "Buraya kadar onlarsız geldik, bundan sonra neden onlara ihtiyaç duyalım ki!" demişlerdi.
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