MEHMET EMİR VE DENİZ...

Canan, intihara teşebbüs etti. Mehmet Emir yüzünden canına kıyan Canan'ı son anda Deniz kurtardı. Deniz'in evindeki oyuncak ayı ortaya çıkınca Mehmet Emir yeniden Deniz'in evini izlemeye başladı. Canan hastanede yatarken Arif, Canan'ın intihar etmeden önce yazdığı mektubu buldu. Arif, mektubu okuduktan sonra sinirle Deniz'in evine gitti. Arif'in "O gün başka bir şey olmuş!" sözleri akıllarda soru işareti yaratırken, oyuncak ayıdaki kameradan evi izleyen Mehmet Emir de Deniz'in evinde olan tüm konuşmalara şahit oldu. Finalde ise Mehmet Emir, Deniz'in evine gizlice girdi. Gerilimin doruklara ulaştığı final sahnesinden sonra "Mehmet Emir, Deniz'e ne yapacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.