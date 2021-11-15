Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan'ın başrollerinde yer aldığı ve büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüküyor. Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor. Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı. Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacağına dair söylentiler seyircileri üzecek.
FİNAL İDDİALARI ARTTI
Büyük beklentilerle yola çıkan Yalancı dizisinde yolun sonu gözüküyor. Uzun süredir reyting sıralamasında ilk 10'da yer almayan diziyle ilgili final kararı alındığı iddiaları kulislerde çalkalanıyor.
Kahraman Babam ve Cam Tavanlar gibi dizileri kısa sürede final yapan Show TV'de Yabancı dizisi için final çanları çalmaya başladı.
Önce cuma gününden salı gününe alınan dizinin final yapacağına dair söylentiler seyircileri üzmeye yetti.