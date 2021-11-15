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    • Magazin
    • 16.11.2021 08:56
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    • 16.11.2021 08:57
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    Masterchef Emre Büber elini ayağını bile kontrol edemiyor deniyordu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'ya reyting kaybettirmişti

    TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef'in şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyordu Emre Büber. Aslen Konyalı olup, Avusturya'da doğan Emre Büber yeteneğiyle yarışmanın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Bir dönem düşüş yaşasa da performansıyla şeflerin takdirini toplayan Emre Büber'in yarışma ilerledikçe fiziksel durumunun iyi olmadığı giderek herkesin gördüğü bir gerçek halini almıştı. Çok fazla kilo veren Emre Büber'e ne olduğu merak ediliyordu. Tam da bu esnade Emre Büber'in yarışmadan sürpriz bir şekilde hem de tabağını bile isteye yapmayarak elenmesi suların iyice ısınmasına neden olmuştu. Emre Büber'in çok ağır hasta olduğu iddia ediliyordu ki Emre Büber'den resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

    Emre Büber hastalığı resmen açıkladı

    Masterchef Emre Büber hastalığı resmen açıkladı elini ayağını bile kontrol edemiyor deniyordu! Herkesi kahreden Emre meğer... Masterchef 2021'de final dörtlüsünde olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Büber'in sürpriz vedası başta sevenleri olmak üzere herkesi kahretmişti. Peşi sıra ortaya atılan hastalık iddiaları da Emre'nin gidişi üzerine tuz biber olmuştu. Yarışma esnasında da solup tükenen Emre Büber'den günler sonra hastalık haberlerine açıklama geldi.

    MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından olan Emre Büber, 11. haftada yarışmaya gözyaşları içinde veda etmişti.

    Bu vedanın ardından da Emre'yle ilgili çocuğunu özlediği için bıraktığı, yarışma stresini kaldıramadığı ve sevgilisi Iraz Altıntaş kıskançlık krizlerine girdiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

        Bunlarla beraber Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi üzen bir iddia gelmişti. Söylediğine göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

        Ata Benli'nin açıklaması şöyledi:

        'Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi.'

        Emre Büber de sonunda Instagram hesabından hasta olduğuna dair yapılan haberlere yanıt verdi.

            Büber, ''Medyada çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde.'' dedi.

            Avusturya'da büyüyen Emre Büber, MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biriydi.

            Birçok kişinin şampiyon adayı olarak gördüğü Büber, Pelin ve Burcu ile elemeye kalmış, gecenin sonunda ise tabağındaki ürün eksikliğinden dolayı yarışmaya veda etmişti.

                Yarışma sürecinde psikolojik olarak yıprandığını belirten Emre Büber'in elenmesinin ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın, Emre Büber'e Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde iş teklifi ettiği öne sürüldü.
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                Haberler Magazin Masterchef Emre Büber elini ayağını bile kontrol edemiyor deniyordu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'ya reyting kaybettirmişti
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