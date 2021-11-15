Masterchef Emre Büber elini ayağını bile kontrol edemiyor deniyordu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'ya reyting kaybettirmişti

Masterchef Emre Büber hastalığı resmen açıkladı elini ayağını bile kontrol edemiyor deniyordu! Herkesi kahreden Emre meğer... Masterchef 2021'de final dörtlüsünde olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Büber'in sürpriz vedası başta sevenleri olmak üzere herkesi kahretmişti. Peşi sıra ortaya atılan hastalık iddiaları da Emre'nin gidişi üzerine tuz biber olmuştu. Yarışma esnasında da solup tükenen Emre Büber'den günler sonra hastalık haberlerine açıklama geldi.
MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından olan Emre Büber, 11. haftada yarışmaya gözyaşları içinde veda etmişti.
Bu vedanın ardından da Emre'yle ilgili çocuğunu özlediği için bıraktığı, yarışma stresini kaldıramadığı ve sevgilisi Iraz Altıntaş kıskançlık krizlerine girdiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.