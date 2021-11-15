Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural nereli, mesleği ne? Ezgi Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural'ın kızı Gisella kaç yaşında?

Neler Oluyor Hayatta programını sunan oyuncu ve sunucu Hakan Ural geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Hakan Ural'ın durumunun ciddiye gittiği yönünde haberler gelmeye başladı. Hakan Ural, sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu haberin ardından Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ve çocukları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Ezgi Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural nereli, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!
EZGİ CAN URAL KİMDİR?
1988 yılında evlendiği Sibel Can'dan 1999 yılında ayrılan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. İlk evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural'ın ikinci evliliğinden ise Gisella adında bir kızı var.
Evlilikleri:
1.eşi: 28 Eylül 1988 tarihinde şarkıcı Sibel Can ile evlendi. 17 Şubat 1999 Tarihinde boşandı. Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 Ağustos 1994) adından iki çocuğu vardır.
2.eşi: 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella (d.2013) adında bir kızı vardır.