Usta isim ısrarlara dayanamadı geliyor! Gönül Dağı'nda kalplere hoşluk hissi yayacak üç gelişme var

Gönül Dağı son dönemin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Geçen hafta Türkiye-Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmayan dizi sosyal medya hesaplarından kamera arkasından derlenmiş görüntüler paylaştı. Herkesin kaç bölümdür merakla beklediği Dilek ve Taner'in düğününden kesitlerin yer aldığı görüntüler yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ayrıca usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin konuk olarak dizide yer alacağı bilgisi büyük sevinç yarattı. İzzet Altınmeşe Eşref Saati'nden bu yana ilk kez TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda konuk olacak. Gönül Dağı 40. yeni bölümüyle 20 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

İZZET ALTINMEŞE GELİYOR

Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe'ye yapım şirketi tarafından diziye konuk oyuncu olması için teklif götürüldü.