Özgü Namal rolü kabul etmemişti! Bakın yerini Masumlar Apartmanı'nda hangi ünlü oyuncu alacak... Masumlar Apartmanı'ndan 2. sezon için flaş hamle yapıldı. Özgü Namal'a Ceylan rolü için teklif götürülmüştü. Ancak son anda teklifle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Kulislerde son konuşulan iddilara göre, ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılması için teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile dizinin senaristi bağlantıya geçerek yapım şirketinin teklifini iletti. Ancak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek isteyen ünlü oyuncu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Yapım şirketi ise Namal yerine Aslıhan Gürbüz ile anlaşma sağladı.

UZUN SÜREDİR SETLERDEN UZAK

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle çok sevilen Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir dizi ya da film projesinde yer almadı.