Özgü Namal rolü kabul etmemişti! Bakın yerini Masumlar Apartmanı'nda hangi ünlü oyuncu alacak... Masumlar Apartmanı'ndan 2. sezon için flaş hamle yapıldı. Özgü Namal'a Ceylan rolü için teklif götürülmüştü. Ancak son anda teklifle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Kulislerde son konuşulan iddilara göre, ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılması için teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile dizinin senaristi bağlantıya geçerek yapım şirketinin teklifini iletti. Ancak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek isteyen ünlü oyuncu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Yapım şirketi ise Namal yerine Aslıhan Gürbüz ile anlaşma sağladı.
UZUN SÜREDİR SETLERDEN UZAK
Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle çok sevilen Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir dizi ya da film projesinde yer almadı.
Özgü Namal'a pek çok yapımdan teklifler götürülüyor. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı şirketi Özgü Namal'a teklif götürdü.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Özgü Namal ve eşi Serdal Oral'ı kaybeden Özgü Namal bu teklife sıcak bakmadı.