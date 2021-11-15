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    • Magazin
    • 15.11.2021 14:41
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    • 15.11.2021 14:41
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    Özgü Namal rolü kabul etmemişti! Bakın yerini Masumlar Apartmanı'nda hangi ünlü oyuncu alacak

    Kurtlar Vadisi'nde Elif Eylül karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir yapımda yer almadı. Ünlü isme pek çok yapımdan teklifler götürülüyor. Son olarak TRT 1 ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan ve bu sezon Melisa Şenolsun gibi ünlü isimleri kadrosuna katan Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı şirketi Özgü Namal'a teklif götürdü. Geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Özgü Namal ve eşi Serdal Oral'ı kaybeden Özgü Namal bu teklife sıcak bakmadı. Hatta yapımcı şirketin ünlü isme ciddi bir rakam önerdiği de iddialar arasında yer almıştı. Ceylan rolü için güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz ile anlaşıldı.

    Özgü Namal rolü kabul etmemişti! Bakın yerini kim alacak?

    Özgü Namal rolü kabul etmemişti! Bakın yerini Masumlar Apartmanı'nda hangi ünlü oyuncu alacak... Masumlar Apartmanı'ndan 2. sezon için flaş hamle yapıldı. Özgü Namal'a Ceylan rolü için teklif götürülmüştü. Ancak son anda teklifle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Kulislerde son konuşulan iddilara göre, ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna katılması için teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile dizinin senaristi bağlantıya geçerek yapım şirketinin teklifini iletti. Ancak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek isteyen ünlü oyuncu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Yapım şirketi ise Namal yerine Aslıhan Gürbüz ile anlaşma sağladı.

    UZUN SÜREDİR SETLERDEN UZAK

    Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakteriyle çok sevilen Özgü Namal uzun bir süredir hiçbir dizi ya da film projesinde yer almadı.

    Özgü Namal'a pek çok yapımdan teklifler götürülüyor. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinin yapımcı şirketi Özgü Namal'a teklif götürdü.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Hükümsüz dizisinden son anda ayrılan Özgü Namal ve eşi Serdal Oral'ı kaybeden Özgü Namal bu teklife sıcak bakmadı.

        Hatta yapımcı şirketin ünlü isme ciddi bir rakam önerdiği de iddialar arasında yer alıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ceylan rolü için güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz ile anlaşıldı.

        ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

        16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olarak İstanbul'da doğdu, Ayhan adında bir kardeşi vardır.

        5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Meslek lisesinde bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden birincilikle mezun oldu.

            Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlendi. Yahşi Cazibe dizisinde Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösemde ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.
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