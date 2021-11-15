Sahnede pantolonunu indirdi hayranının üzerine çıkıp yüzüne işedi! Ünlü şarkıcı görenlerde mide bırakmadı yaptığı soytarılık... Sosyal medyayı sallayan olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri. 11-14 Kasım tarihleri arasında ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentine düzenlenen Rockville festivalinde yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Ünlü şarkıcı sahneye şarkı söylediği esnada bir seyircinin yüzüne pisledi. İşte o korkunç görüntüler.
Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu.
Sahnede Brass Against grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada ağızları açık bırakan bir harekete imza attı.