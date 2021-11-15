Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı: Madolyonun öteki yüzü belirdi! Kandırıldığını anlayınca gözü dönecek

Asya'ya Volkan'a hitaben söylediği "Onu sadece ben kandırabilirim, sen nasıl kandırırsın diye hesap mı soracaksın?" sözlerinin dikkat çektiği Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan yaratmaya yetecek. Dizide geçen hafta Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşatmıştı. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamamıştı. Ayrıca Aras'ın hayatındaki belirsizliklerden tedirgin olan Asya, onunla ilgili hızlı karar verdiğini düşündü. Aras'la konuşan Asya, ilişkiyi biraz daha ağırdan almaları gerektiğini ve bu süreçte bir şeylerin netlik kazanmasını istedi. Bölümün ardından Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman Kanal D'nin internet sitesinde yer alıyor.

VOLKAN, ALİ'Yİ KENDİ YANINA ÇEKİYOR

Volkan, Asya'ya yakın olabilmek için bu defa da Ali'yi yanına çekmeye çalışıyor. Ali'yle bir plan yaparak, Aras'ı ondan uzaklaştırmaya çalışan Volkan, ilk adımı atıyor. Ali ve Volkan'ın bu planı karşısında Asya ne yapacak?