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    • Magazin
    • 15.11.2021 07:52
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    • 15.11.2021 07:52
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    Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı: Madolyonun öteki yüzü belirdi! Kandırıldığını anlayınca gözü dönecek

    Kandırıldığı gerçeğinin Asya'nın peşini bırakmadığı Sadakatsiz'in geçen hafta yayınlanan bölümünde Aras geçmişini hatırlamıştı. Geçen hafta Selçuk'la ayrılan Ceren, Derin'in oyununa geldi. Derin, Ceren'den istediği yardım karşılığında onu Selçuk'la barıştıracağını söylüyor. Ancak bu iş o kadar da kolay olmadı. Volkan, Asya'ya yakın olabilmek için bu defa da Ali'yi yanına çekmeye çalışıyor. Ali'yle bir plan yaparak, Aras'ı ondan uzaklaştırmaya çalışan Volkan, ilk adımı attı. Yeni bölüm fragmanında Aras'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması Asya'yı intikama zorlayacak. Sadakatsiz 39. bölümüyle 17 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak.

    Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Asya'ya Volkan'a hitaben söylediği "Onu sadece ben kandırabilirim, sen nasıl kandırırsın diye hesap mı soracaksın?" sözlerinin dikkat çektiği Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecan yaratmaya yetecek. Dizide geçen hafta Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşatmıştı. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamamıştı. Ayrıca Aras'ın hayatındaki belirsizliklerden tedirgin olan Asya, onunla ilgili hızlı karar verdiğini düşündü. Aras'la konuşan Asya, ilişkiyi biraz daha ağırdan almaları gerektiğini ve bu süreçte bir şeylerin netlik kazanmasını istedi. Bölümün ardından Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman Kanal D'nin internet sitesinde yer alıyor.

    VOLKAN, ALİ'Yİ KENDİ YANINA ÇEKİYOR

    Volkan, Asya'ya yakın olabilmek için bu defa da Ali'yi yanına çekmeye çalışıyor. Ali'yle bir plan yaparak, Aras'ı ondan uzaklaştırmaya çalışan Volkan, ilk adımı atıyor. Ali ve Volkan'ın bu planı karşısında Asya ne yapacak?

    VOLKAN'DAN DERİN'E İKİNCİ ŞOK!

    Volkan, Derin'e boşanma şokundan sonra ikinci şoku da yaşatıyor. Boşanma protokolü için bir araya gelen ikili, Zeynep konusunda anlaşamıyor. Volkan, Zeynep'in velayetini alabilecek mi?

    BAHAR'IN HAMİLELİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ

    Bahar'ın kanaması oluyor. Melih'le tartıştıkları için ayrı olan Bahar, bu süreçte yaşadığı stresten dolayı bebeğini kaybetme tehlikesi yaşıyor.

        "ASYA İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALDIM"

        Aras, Volkan'ın yeni evine gidiyor. Volkan'ı Asya konusunda uyaran Aras, ona gözdağı veriyor. Aras'ın bu hamlesiyle çok sinirlenen Volkan ise bundan sonra onu yakın markaja aldığını ve en ufak açığını bulmayı beklediğini söylüyor!

        ASYA, ARAS'TAN AYRILIYOR MU?

        Aras'ın hayatındaki belirsizliklerden tedirgin olan Asya, onunla ilgili hızlı karar verdiğini düşünüyor.

        Aras'la konuşan Asya, ilişkiyi biraz daha ağırdan almaları gerektiğini ve bu süreçte bir şeylerin netlik kazanmasını istiyor. Asya'nın bu kararıyla dünyası başına yıkılan Aras ise bu durumu kabullenemiyor!

            CEREN, DERİN'İN OYUNUNA ALET OLDU

            Selçuk'la ayrılan Ceren, Derin'in oyununa geliyor. Derin, Ceren'den istediği yardım karşılığında onu Selçuk'la barıştıracağını söylüyor. Ancak bu iş o kadar da kolay olmuyor!
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