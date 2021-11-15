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    • Magazin
    • 15.11.2021 07:02
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    • 15.11.2021 07:02
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    Yargı 10. bölüm fragmanı: Bıçak kemiğe dayanıyor! Hırstan gözü karardı olmaz denileni yapacak

    Her bölüm daha farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Mahkeme sürecinin devam ettiği bölümde Ilgaz ve Ceylin, bir yandan Engin’in mahkumiyetini kesinleştirmek için çabalarken, bir yandan da kendilerine bile itiraf edemedikleri hislerin yarattığı heyecanı yaşadı. Engin'in tutuklanması için aranan sağlam delile en sonunda ulaşıldı. Tüm bu olayların ardından Ceylin, zorlu serüvenin bitişiyle Ilgaz'a veda etti. Yargı 10. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıksa da tanıtım henüz izleyici karşısına çıkmadı.

    takvim.com.tr
    Yargı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kanal D'nin yeni dizilerinden Yargı 9. bölümüyle izleyicisini ağırladı. Dünkü bölümde Engin'in serbest kalmaması için sağlam bir delil bulmanın peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, olayları adım adım takip etti. İkili Engin'in İnci'yi öldürdüğü gece sırasıyla neler olduğunu çözmeye çalıştı. Ceylin ve Ilgaz, Engin'in katil olduğunu kanıtlayan sağlam bir delil bulma peşine düştü ve en sonunda aranan delil bulunarak mahkemeye teslim edildi. Pars ve Ilgaz birlik olup Engin'i tutuklatmak için anlaşma yaptı. Gerçeklerin ortaya çıktığı bölüm sonrası Yargı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

    ILGAZ'A VEDA ETTİ

    Engin'in tutuklanmasının ardından Ilgaz ve Ceylin derin bir nefes alıyor. Ilgaz'ın bu kararı kutlama teklifine Ceylin'den beklenmeyen bir veda konuşması gelince Ilgaz şoke oluyor.

    DELİL SONUNDA BULUNDU

    Ilgaz ve Ceylin, İnci'nin cesedinin bulunduğu konteynerin bulunduğu yere gidiyor. Ilgaz, adeta keşif yaparak Engin'i katil gösteren önemli bir delil arayışına giriyor. Konteynerin karşı binasında bir pencerenin aralandığını fark eden Ilgaz, o kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Cinayetle ilgili çok önemli olabilecek bu delili almaya çalışan Ilgaz ve Ceylin bu işi başarabilecek mi?

    ENGİN, SONUNDA TUTUKLU YARGILANIYOR!

    Ilgaz ve Ceylin'in zorlu bir mücadele vererek buldukları delil işe yarıyor. Engin'i mahkum ettirecek olan delil öyle sağlamdır ki artık kaçışı yoktur. Pars, Ilgaz ve Ceylin, Engin'in hakim karşısında alacağı kararı sabırsızlıkla bekliyor ve Engin, sonunda tutuklu yargılanıyor.

        CEYLİN VE ILGAZ YAKINLAŞIYOR!

        Ceylin, gördüğü rüyanın etkisiyle uyanır. Ilgaz'ın duştan çıkmasıyla belindeki yara izini gören Ceylin, ne olduğunu merak eder. Ilgaz, yara izinin hikayesini anlatırken Ceylin'in dokunmasıyla heyecanlanır. İkili ilk kez bu kadar yakınlaşır.

        Ilgaz ve Ceylin, bir yandan Engin'in mahkumiyetini kesinleştirmek için çabalarken, bir yandan da kendilerine bile itiraf edemedikleri hislerin yarattığı heyecanı yaşıyor. Ceylin'in ellerinin üşümesi sonucu, Ilgaz'ın üfleyerek ısıtmaya çalışması ikili arasında adeta kıvılcım yaratır.

        SAĞLAM BİR DELİL BULMA PEŞİNDE!

        Engin'in serbest kalmaması için sağlam bir delil bulmanın peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, olayları adım adım takip ediyor. Engin'in İnci'yi öldürdüğü gece sırasıyla neler olduğunu çözmeye çalışırlar. Bulunan delillerin yetersiz kalması ve Engin'in Yekta'yı suçlayan ifadesiyle serbest bırakılması an meselesiyken Ilgaz'ın fark ettiği olayla büyük delili bulmaya çok az kalır.

            PARS VE ILGAZ ANLAŞMA YAPTI

            Pars, İnci'nin öldürüldüğü gece Yektay'la neden bir araya geldiğinin ortaya çıkmaması için Engin'in tutuklanmasını ister. Ancak Pars, bunu tek başına yapamayacağını bildiği için soluğu Ilgaz'ın odasında alır. Ilgaz, Pars'ın bu teklifinin altında bir şeyler olduğunu anlar. Pars ve Yekta'nın oyun oynadığını düşünerek, Engin'in katil olduğunu kanıtlamak 24 saat ister. Pars da mecburen bu şartı kabul eder. Ilgaz ve Ceylin'in kanıt kovalama macerası başlamış olur.
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            Haberler Magazin Yargı 10. bölüm fragmanı: Bıçak kemiğe dayanıyor! Hırstan gözü karardı olmaz denileni yapacak
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