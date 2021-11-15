Yargı 10. bölüm fragmanı: Bıçak kemiğe dayanıyor! Hırstan gözü karardı olmaz denileni yapacak

Kanal D'nin yeni dizilerinden Yargı 9. bölümüyle izleyicisini ağırladı. Dünkü bölümde Engin'in serbest kalmaması için sağlam bir delil bulmanın peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, olayları adım adım takip etti. İkili Engin'in İnci'yi öldürdüğü gece sırasıyla neler olduğunu çözmeye çalıştı. Ceylin ve Ilgaz, Engin'in katil olduğunu kanıtlayan sağlam bir delil bulma peşine düştü ve en sonunda aranan delil bulunarak mahkemeye teslim edildi. Pars ve Ilgaz birlik olup Engin'i tutuklatmak için anlaşma yaptı. Gerçeklerin ortaya çıktığı bölüm sonrası Yargı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

ILGAZ'A VEDA ETTİ

Engin'in tutuklanmasının ardından Ilgaz ve Ceylin derin bir nefes alıyor. Ilgaz'ın bu kararı kutlama teklifine Ceylin'den beklenmeyen bir veda konuşması gelince Ilgaz şoke oluyor.