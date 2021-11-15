Yargı 10. bölüm fragmanı: Bıçak kemiğe dayanıyor! Hırstan gözü karardı olmaz denileni yapacak

Kanal D'nin yeni dizilerinden Yargı 9. bölümüyle izleyicisini ağırladı. Dünkü bölümde Engin'in serbest kalmaması için sağlam bir delil bulmanın peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, olayları adım adım takip etti. İkili Engin'in İnci'yi öldürdüğü gece sırasıyla neler olduğunu çözmeye çalıştı. Ceylin ve Ilgaz, Engin'in katil olduğunu kanıtlayan sağlam bir delil bulma peşine düştü ve en sonunda aranan delil bulunarak mahkemeye teslim edildi. Pars ve Ilgaz birlik olup Engin'i tutuklatmak için anlaşma yaptı. Gerçeklerin ortaya çıktığı bölüm sonrası Yargı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllara geldi. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.
ILGAZ'A VEDA ETTİ
Engin'in tutuklanmasının ardından Ilgaz ve Ceylin derin bir nefes alıyor. Ilgaz'ın bu kararı kutlama teklifine Ceylin'den beklenmeyen bir veda konuşması gelince Ilgaz şoke oluyor.
DELİL SONUNDA BULUNDU
Ilgaz ve Ceylin, İnci'nin cesedinin bulunduğu konteynerin bulunduğu yere gidiyor. Ilgaz, adeta keşif yaparak Engin'i katil gösteren önemli bir delil arayışına giriyor. Konteynerin karşı binasında bir pencerenin aralandığını fark eden Ilgaz, o kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Cinayetle ilgili çok önemli olabilecek bu delili almaya çalışan Ilgaz ve Ceylin bu işi başarabilecek mi?
ENGİN, SONUNDA TUTUKLU YARGILANIYOR!
Ilgaz ve Ceylin'in zorlu bir mücadele vererek buldukları delil işe yarıyor. Engin'i mahkum ettirecek olan delil öyle sağlamdır ki artık kaçışı yoktur. Pars, Ilgaz ve Ceylin, Engin'in hakim karşısında alacağı kararı sabırsızlıkla bekliyor ve Engin, sonunda tutuklu yargılanıyor.