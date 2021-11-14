Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.11.2021 17:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 17:27
    ABONE OL

    Tüm ezberler bozulacak! Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Destan dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir?

    ATV ekranlarında yayınlanacak Destan dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte büyük bir heyecan yaratan Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli yer alacak. Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen ‘Destan’ beklentileri zirveye taşıdı. Orta Asya'nın bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı konu alacak dizinin yayın tarihi büyük bir merak konusu oldu. Peki, Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan oyuncuları kimler? Destan dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?

    ATV ekranında yayınlanacak olan Destan dizisi için beklenen fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli bulunuyor. Dizinin başlangıç zamanı hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan oyuncuları kimler? Destan dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler!

    DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Henüz tarih belli olmadı. 'Destan' çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

    'DESTAN' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

    'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.

    Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

        Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

        Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

        DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerinde Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin bulunduğu dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Senaryosunu da Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alıyor. Destan dizisinin kadrosunda Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

        DESTAN DİZİSİ KONUSU

        Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Magazin Tüm ezberler bozulacak! Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Destan dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir?
            SON DAKİKA