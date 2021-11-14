Tüm ezberler bozulacak! Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Destan dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimdir?

ATV ekranında yayınlanacak olan Destan dizisi için beklenen fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli bulunuyor. Dizinin başlangıç zamanı hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan oyuncuları kimler? Destan dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler!
'DESTAN' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.
Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.